El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sabin Merino debutó el pasado viernes como jugador del Barakaldo. Peru Olazabal

Sabin Merino | Jugador del Barakaldo CF

Primera Federación
«Me gustaría volver a ese Sabin que hizo siete goles en su debut en Primera»

El ex jugador del Athletic busca «volver a disfrutar del fútbol» al fichar por un Barakaldo donde espera recuperar su mejor versión

Peru Olazabal

Barakaldo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:31

El de Sabin Merino por el Barakaldo fue uno de los fichajes más impactantes en el cierre de mercado de Primera Federación. No es para ... menos. Sus 75 partidos oficiales en el Athletic y otros 120 en Segunda División entre Leganés, Deportivo de la Coruña, Zaragoza y Racing de Ferrol le avalan. A sus 33 años, el delantero de Urduliz quiere volver a disfrutar del fútbol, recuperar confianza y reencontrarse con su mejor versión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  3. 3

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  4. 4 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  5. 5 Euskal Selekzioa-Palestina, amistoso en San Mamés «contra el genocidio» en Gaza
  6. 6

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  9. 9 Ola de calor para despedir el verano... Y el otoño llegará de golpe el domingo
  10. 10

    Bilbao cambia terraplén baldío por chalé para demoler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Me gustaría volver a ese Sabin que hizo siete goles en su debut en Primera»

«Me gustaría volver a ese Sabin que hizo siete goles en su debut en Primera»