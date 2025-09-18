El de Sabin Merino por el Barakaldo fue uno de los fichajes más impactantes en el cierre de mercado de Primera Federación. No es para ... menos. Sus 75 partidos oficiales en el Athletic y otros 120 en Segunda División entre Leganés, Deportivo de la Coruña, Zaragoza y Racing de Ferrol le avalan. A sus 33 años, el delantero de Urduliz quiere volver a disfrutar del fútbol, recuperar confianza y reencontrarse con su mejor versión.

– ¿Cómo se encuentra ahora?

– Muy contento de estar aquí. Necesitaba volver a casa. El fútbol tiene cosas muy buenas, pero cuando llevas varios años fuera de casa, echas en falta en muchos momentos a la familia y a los amigos. Para mí era necesario volver a estar aquí para poder engancharme otra vez al fútbol y disfrutar de estos últimos años.

– ¿Por qué decidió fichar por el Barakaldo?

– Por varios aspectos. Yo necesitaba volver a tener esa vida familiar que hace tiempo que no tengo, sobre todo ahora, que tengo un hijo pequeño. Además, mi último año en Costa Rica ha sido un poco malo en lo personal y lo futbolístico. Necesito recuperar esa confianza que este último año he perdido. En el Barakaldo me han mostrado mucha confianza, así que creo que es un sitio en el que puedo volver a engancharme, disfrutar, coger esa confianza y sentirme importante dentro de un equipo. Quiero poder disfrutar de mis últimos años de carrera porque en el fútbol profesional vas perdiendo ese enfoque de disfrutar por responsabilidades, presión...

– ¿Ha ido perdiendo la ilusión por el fútbol con el paso de los años?

– He tenido muchos momentos en mi carrera en los que no he tenido los minutos que desearía e inconscientemente te cuestionas muchas cosas. Cuando la cabeza no está en óptimas condiciones de confianza, no eres capaz de rendir como te gustaría. Quizás me haya pasado bastante estos últimos años. Entonces, me gustaría quitarme todo eso. Aquí, en el País Vasco, hay una manera de comportarse en el vestuario y una idea de fútbol muy concreta, que se adapta mucho a la mía. Siento que es un fútbol en el que encajo bien.

– ¿Qué puede esperar la gente del actual Sabin Merino?

– Siempre he sido un jugador de equipo, me gusta darlo todo en el campo en lo ofensivo y en lo defensivo. Ayudaré en lo que pueda dentro y fuera del campo a mis compañeros, al cuerpo técnico y al club, en general. Es lo que te da la experiencia. En el campo me gustaría hacer goles porque es lo que se me ha dado bien mucho tiempo. Me gustaría recuperar esa faceta que tenía antes de que cada balón que me llegaba cerca era peligro, pero que últimamente he tenido menos.

–¿Espera ser un jugador diferencial en Primera Federación?

– Lo primero que quiero es coger la forma, ver cómo me encuentro en todos los sentidos y ojalá. Creo que, por condiciones, puedo ser un jugador diferencial, pero luego eso hay que demostrarlo y no es fácil. La Primera Federación ha mejorado mucho y el nivel de profesionalismo que hay hoy en día es alto. No será sencillo, pero ojalá que sí.

– ¿Cuánto queda de aquel Sabin Merino que en su primera temporada con el Athletic anotó siete goles?

– La esencia diría que todo, pero luego uno va haciendo su camino. Lo que me gustaría es volver a ese Sabin que pudo hacer siete goles en su debut en Primera División, al que marcó 18 el año anterior en el Bilbao Athletic... Eso es por lo que estoy aquí, para recuperar eso que estos últimos años no he podido tener tanto. Vengo para recuperar mi mejor versión.

– ¿Cómo digirió aquella triunfal temporada de su debut, con el título de Supercopa incluido?

– Pues fue todo excesivamente rápido. Conseguimos el ascenso con el Bilbao Athletic y en quince días estaba ya entrenando con el primer equipo. Debuté en Europa League y el segundo partido es en Supercopa, ganando 4-0 al Barça. Parecía hasta fácil. Me he acordado mucho de una frase que nos dijo Aduriz después de ese partido, porque no éramos conscientes de la dificultad que tenía. Nos dijo: «No os acostumbréis, esto solo pasa una vez en la vida». Tenía toda la razón. Después das valor a todo eso con el paso del tiempo.

– ¿Fue duro salir del Athletic?

– Bueno... mi segundo año tuve muchas lesiones y el tercero jugué poco. Todavía tenía contrato, pero pensé que lo mejor era salir al Leganés porque necesitaba sentirme importante y en el Athletic había gente de mucho nivel en mi posición. Creí que era la decisión correcta. En muchos aspectos de mi vida lo fue, aunque en lo futbolístico igual no, porque ese año en el Leganés no tuve mucha participación. Aunque nunca sabes qué habría pasado si me hubiese quedado.

– ¿Qué tal su última experiencia en el Deportivo Saprissa de Costa Rica?

– Yo estaba buscando una experiencia parecida a la que tuve en México -Atlético San Luis-. Esta es una liga complicada porque hay campos muy malos, la mayoría de hierba artificial. El nuestro estaba muy bien porque es un club con mucha exigencia, como un Real Madrid aquí, y poco margen para poder demostrar. Entonces, fue complicado. Yo tuve una lesión, para cuando me recuperé, ya había un entrenador nuevo...Se juntó todo. Además, en lo personal estábamos un poco solos.

– ¿Qué impresión le ha dado ahora el Barakaldo?

–Todo muy bien. Estoy encantado de estar aquí. Es un estadio chulo donde he jugado unas cuantas veces. El vestuario es increíble, con gente muy sana y una idea similar todos. Es un equipo en el que puedo encajar muy bien.