Xabi Irurita celebra su gol junto a Adrián Pérez e Iker Monreal. Athletic Club
Primera Federación

Un golazo de Irurita da el triunfo al Bilbao Athletic

Bilbao Athletic 1-0 Pontevedra CF ·

El lateral marca casi desde el centro del campo para regalar a los suyos la segunda victoria consecutiva y escalar a la cuarta plaza de la tabla

Peru Olazabal

Lezama

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:34

El Bilbao Athletic demostró confianza, madurez y ser un equipo muy trabajado en Lezama. Con menos brillantez que en otras ocasiones, pero sabiendo manejar los ... tiempos y las distintas situaciones del partido, los cachorros supieron obtener un importante triunfo ante el Pontevedra (1-0). Fue un encuentro muy igualado entre vizcaínos y gallegos, que se inclinó hacia el bando local gracias a un auténtico golazo de Xabi Irurita, quien marcó desde larga distancia el único tanto del choque. De este modo, el filial rojiblanco encadena su segunda victoria consecutiva, con la que suma ocho de doce puntos posibles esta campaña. Asimismo, escala a la cuarta posición.

