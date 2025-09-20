Un golazo de Irurita da el triunfo al Bilbao Athletic

El Bilbao Athletic demostró confianza, madurez y ser un equipo muy trabajado en Lezama. Con menos brillantez que en otras ocasiones, pero sabiendo manejar los ... tiempos y las distintas situaciones del partido, los cachorros supieron obtener un importante triunfo ante el Pontevedra (1-0). Fue un encuentro muy igualado entre vizcaínos y gallegos, que se inclinó hacia el bando local gracias a un auténtico golazo de Xabi Irurita, quien marcó desde larga distancia el único tanto del choque. De este modo, el filial rojiblanco encadena su segunda victoria consecutiva, con la que suma ocho de doce puntos posibles esta campaña. Asimismo, escala a la cuarta posición.

Bilbao Athletic Gamen; Irurita, Monreal, Izagirre, Eghosa (Barandalla, min. 86); Lete (Guibelalde, min. 90), Eder García; Buján (Gift, min. 86), Ibón Sánchez, Adrián Pérez (Conde, min. 67); Ibai Sanz (Hierro, min. 67). 1 - 0 Pontevedra CF Marqueta; Eimil, Montoro, Bosch, Álex González (Expósito, min. 67); Vidorreta (Denia, min. 79), Pino; Abelenda, Ribeiro (Juanra, min. 79), Tiago (Resende, min. 67); Selma (Luisao, min. 59). GOLES 1-0; Irurita (min. 22).

ÁRBITRO Jaime Ruiz amonestó a Abelenda, Vidorreta, Resende y Lete.

INCIDENCIAS 868 espectadores en Lezama.

En los primeros compases del encuentro, el dominio fue alterno. El Bilbao Athletic no estuvo tan cómodo como en anteriores jornadas ante un Pontevedra muy bien plantado y ordenado, al que costaba mucho hacerle daño por dentro. Además, los gallegos también demostraban saber asociarse bien cuando tenían la pelota, comandados en la medular por Ander Vidorreta y Yelko Pino. No obstante, los rojiblancos protagonizaron los dos primeros disparos a puerta del envite. El primero de ellos fue obra de Ibón Sánchez a los ocho minutos. Nueve minutos después, fue Adrián Pérez quien probó suerte. Ambos se toparon con Raúl Marqueta, que supo repeler los remates.

Poco a poco, los cachorros fueron haciéndose con el mando, realizando cada vez más posesiones largas con sentido y profundidad. En el minuto 22, Xabi Irurita se inventó una maravilla de gol donde aparentemente no parecía haber peligro. El lateral derecho, casi desde el centro del campo, hizo un centro chut que pilló a Marqueta adelantado, anotando un tanto de ensueño desde unos cuarenta metros de distancia. Es la segunda diana del defensor navarro en este arranque de temporada, situándose a solo un gol del registro anotador que logró el curso pasado. Viéndose por detrás en el marcador, los visitantes metieron una marcha más e hicieron retroceder las líneas de los rojiblancos.

Los pontevedreses dispusieron de alguna tímida ocasión para devolver las tablas antes del descanso, pero sin llegar a poner en aprietos a Gamen. Sin embargo, justo al comenzar la segunda mitad, Ander Vidorreta metió el miedo en el cuerpo a todos los presentes en Lezama, estrellando el esférico contra el travesaño. Después, el partido fue más cerrado. El Bilbao Athletic supo controlar la situación, manejar los tiempos y dejar correr el cronómetro sin que ocurrieran demasiadas cosas reseñables. Un buen síntoma de madurez en un filial repleto de jóvenes jugadores. Un posible penalti revisado en el VAR puso en jaque a los locales, pero finalmente no lo concedió el árbitro.