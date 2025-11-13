«El equipo está convencido y va a muerte con lo que hace», afirma Jon Erice

Fernando Romero Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

Cada peregrinación del Arenas lejos de su fortín de Gobela está siendo un fiasco, cuantitativamente hablando. Ni un solo punto arañado en sus desplazamientos, una rémora que les está lastrando y que están deseosos de quitarse de encima cuanto antes. Y qué mejor forma de hacerlo que derrotando a uno de los grandes favoritos a todo en el grupo como es el Avilés.

El cuadro asturiano quizá no tiene el renombre de otros rivales, pero basta echar un vistazo a su plantilla y a su banquillo para constatar que es un proyecto hecho para pelear por lo más alto al final del curso. De momento, es tercero, con una trayectoria ascendente en la que sólo ha perdido uno de sus últimos siete encuentros. En su feudo, eso sí, ha dejado escapar algunos puntos, una situación que tratará de explotar el Arenas para dar carpetazo de forma definitiva al asunto.

«Son un equipo muy fuerte, muy armado, con jugadores con innumerables partidos en el fútbol profesional. Es un equipo hecho para estar arriba, aunque vaya un poco de tapado. Pero a estas alturas todo el mundo lo considera como un equipo fuerte del grupo, y así lo está demostrando», define Jon Erice a su adversario de este viernes (21:15h).

El planteamiento del técnico navarro para tratar de traerse los puntos de su visita al Román Suárez Puerta no variará demasiado de lo que se ha visto hasta ahora en otras salidas. «Vamos a plantear el partido para intentar dominarlo, para ir a por ellos, sin perder un ápice de nuestra identidad, que es la que nos está llevando a pelear todos los partidos», avanza Erice.

Afinar la puntería

El titular del banquillo de Gobela no cree que esta mala racha de los suyos como visitante esté generando desgaste alguno en el vestuario ni añadiendo presión extra. «El equipo está convencido y va a muerte con lo que se hace», asegura. «No es casualidad que seamos el mejor local de la categoría, pero también es cierto que somos el peor visitante. Lo único que está cambiando es el acierto», apunta.

En esta línea, el técnico del histórico indica que solo les falta «acertar en las ocasiones que estamos generando» para acabar con ese lastre. «Últimamente estamos generando mucho y estamos acertando poco. Creo que estamos muy cerquita de ganar partidos fuera. Lo venimos viendo en los últimos partidos», defiende un Jon Erice que admite cierta preocupación porque «somos un equipo que genera mucho más que otros y nos falta ser certeros en el remate».

Del Avilés, Erice destaca que «físicamente es un equipo muy fuerte en zona central con jugadores de talla y físico. Y arriba tiene calidad, son muy verticales. Tiene una plantilla muy completa, con mucha experiencia. Que vayan terceros no es ninguna casualidad. Tienen todos los ingredientes para estar arriba». Pese a todo eso, en el vestuario arenero «creemos tener la forma de meterles mano, pero nuestro acierto ofensivo va a ser clave».