El Barakaldo no da con la tecla para cerrar su portería a domicilio

Si hay algo que está frenando el buen desempeño del Barakaldo esta temporada, son sus actuaciones lejos de Lasesarre. El cuadro fabril está invicto en ... su estadio, donde ha cosechado tres victorias y tres empates. Solo cinco equipos tienen mejores números que los baracaldeses en su casa: Real Madrid Castilla (15 puntos), Arenas (14), Racing de Ferrol (14), Mérida (13) y Celta Fortuna (13). Además, el Real Madrid Castilla y el Racing de Ferrol han jugado un partido más como locales.

Sin embargo, sus registros a domicilio son muy distintos. Ni siquiera saben lo que es ganar fuera de casa, firmando cuatro empates y dos derrotas, la última de ellas, este pasado sábado frente a Osasuna Promesas (2-0). Solo Arenas (1), Zamora (2) y Arenteiro (3) están por debajo en ese sentido, estando empatados con Mérida, Lugo y Talavera, con cuatro puntos. Cada jornada que pasa, su atasco lejos de Lasesarre es cada vez mayor y no les permite asentarse en la parte alta de la tabla.

Debilidad defensiva

Otro de los problemas que padecía el Barakaldo era el de no dejar su portería a cero. No obstante, fue capaz de ponerle remedio hace cuatro jornadas ante el Tenerife (1-0). Además, tampoco encajó contra la Ponferradina (0-0) en su siguiente encuentro en Lasesarre. En cambio, no ha encontrado la solución fuera de casa, habiendo recibido algún gol en todas sus salidas. Es cierto que tampoco sabían lo que era encajar más de un gol. Algo que ha cambiado en sus dos últimos envites a domicilio. Tanto el Lugo (2-2), como Osasuna Promesas (2-0) le marcaron dos.

Ahora los gualdinegros ya están enfocados en tratar de seguir haciéndose fuertes en casa para tratar de vencer el próximo domingo a las 16.00 horas al Racing de Ferrol, recién descendido y segundo clasificado del grupo.