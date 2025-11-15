El Barakaldo cae en Tajonar

Peru Olazabal Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:07 Comenta Compartir

Se acabó la racha. El Barakaldo encadenaba diez partidos consecutivos sin conocer la derrota, desde que perdiera por 1-0 en la jornada inaugural frente al Mérida. Pues bien, Osasuna Promesas, que llegaba a este envite en puestos de descenso, venció por 2-0 a los gualdinegros, que estuvieron espesos y pagaron su pobre actuación en Tajonar. Es también el primer encuentro sin ver puerta de los baracaldeses desde su debut liguero. De este modo, se alejan de las posiciones de play-off.

Osasuna Promesas Stamatakis; Sarango (Álex Jiménez, min. 15), Espejo (Garín, min. 83), Osambela, Chasco; Echegoyen, Arrasate; Arroyo (Bonel, min. 72), Auria (Santos, min. 72), Yoldi; Lumbreras (Pedroarena, min. 83). 2 - 0 Barakaldo CF Ispizua; De Jesús (Pedernales, min. 86), Arana, Dufur, Oier López; Huidobro (Valiño, min. 72), Naveira; De León (Torra, min. 86), San Bartolomé, Eric Pérez (Muñoz, min. 72); Sabin Merino (Galarza, min. 68). GOLES 1-0, Arroyo (min. 41). 2-0; Chasco (min. 69).

ÁRBITRO Jaime Ruiz, del colegio asturiano, amonestó a los locales Auria (min. 65), Lumbreras (min. 77) y Yoldi (min. 86) y a los visitantes Arana (min. 24), Galarza (min. 72) y Dufur (min. 90).

El hecho de jugarse el encuentro en fecha de parón de selecciones permitió al filial rojillo contar con Asier Osambela en sus filas, único futbolista con ficha de este Osasuna Promesas en dinámica del primer equipo. Mientras que Imanol de la Sota movió cuatro piezas respecto a su último once, introduciendo a De Jesús, Huidobro, Eric Pérez y Sabin Merino por Pedernales, Molina, Mandiang y Galarza.

Lo cierto es que la primera mitad fue muy igualada. Ambos conjuntos buscaban ser dominadores y solo lo conseguían por pequeños tramos. La gran competitividad y la falta de errores defensivos hizo que las ocasiones reales fueran a cuentagotas. Aunque Osasuna Promesas acabó generando las mejores ocasiones. El primero que estuvo cerca de estrenar el marcador fue Roberto Arroyo con un remate a bocajarro que sacó sin grandes aprietos Ibon Ispizua en el minuto 25.

Los goles rojillos

El Barakaldo trataba de generar peligro mediante centros que no encontraron rematador claro o que los navarros supieron defender a la perfección. En el minuto 37, Osasuna Promesas volvió a estar cerca de anotar con un disparo de Carlos Lumbreras que tocó lo justo Ispizua para desviarlo por encima del travesaño. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. La insistencia de los locales tuvo premio con un pase a la espalda de la defensa de Echegoyen que recogió Arroyo y supo definir con sutileza para hacer el 1-0.

Nada más comenzar la segunda mitad, Osasuna Promesas reclamó un penalti por mano de Unai Dufur que el árbitro no concedió al ver las imágenes. Aunque no tendría que lamentarlo. La escasa producción ofensiva de los gualdinegros imposibilitó la remontada. Lejos de ello, en el minuto 69, Raúl Chasco convirtió un zurdazo para ampliar la ventaja y dejar prácticamente sentenciado un choque muy marcado por el viento. La reacción también fue insuficiente.