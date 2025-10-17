El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Naveira pugna por un balón con Ibon Sánchez en el Barakaldo-Bilbao Athletic. Mireya López
Primera Federación

El Barakaldo busca su primer triunfo a domicilio que le cuele en play-off

El conjunto gualdinegro, tras seis partidos sin perder y sexto en la tabla, se enfrenta a un CD Guadalajara al que tiene justo por encima

Peru Olazabal

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:54

Comenta

Pese a vivir una pretemporada plagada de lesiones, que ha impedido a muchos jugadores tener el ritmo de competición adecuado, el Barakaldo está solventado su ... arranque con buena nota en esta Primera Federación. El conjunto gualdinegro, con dos victorias, cuatro empates, una derrota y la sensación de mejorar con el paso de las jornadas, es sexto clasificado. Se sitúa justo por debajo de los puestos de play-off, que asaltaría en caso de ganar mañana a las 16.00 horas al CD Guadalajara.

