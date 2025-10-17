El Barakaldo busca su primer triunfo a domicilio que le cuele en play-off

Pese a vivir una pretemporada plagada de lesiones, que ha impedido a muchos jugadores tener el ritmo de competición adecuado, el Barakaldo está solventado su ... arranque con buena nota en esta Primera Federación. El conjunto gualdinegro, con dos victorias, cuatro empates, una derrota y la sensación de mejorar con el paso de las jornadas, es sexto clasificado. Se sitúa justo por debajo de los puestos de play-off, que asaltaría en caso de ganar mañana a las 16.00 horas al CD Guadalajara.

Desde la ajustada derrota en su estreno frente al Mérida (1-0), el cuadro fabril no conoce la derrota en sus siguientes seis compromisos. Ha hecho de Lasesarre un fortín en el que ha ganado dos partidos y ha empatado otros dos en los que merecía mejor suerte. Sin embargo, a domicilio, aún no ha mostrado la misma versión que en casa. Esa es su tarea pendiente mañana en el Pedro Escartín, el estadio del quinto clasificado, que le aventaja en solo un punto. Por lo tanto, será un duelo de altura con el premio de dormir en play-off en juego.

Imanol de la Sota advierte de que será «complicado». «Es un equipo que ha arrancado muy bien, tiene mucha confianza, llega de una dinámica muy buena y eso hace que, unido a la ilusión de estar en una nueva categoría, tenga las cosas claras y compita muy bien», desgrana el técnico sobre su rival. Además, puntualiza que «inician los partidos muy bien, hay que estar muy puestos desde el principio, que nos está costando». El partido exigirá una alta concentración.

El momento del CD Guadalajara es distinto al de los fabriles, ya que no ha ganado ninguno de sus últimos tres encuentros. Además, solo ha sumado tres de sus once puntos como local. Aunque De la Sota señala que «el primero fue contra el Tenerife y contra el Avilés fue un partido loco».