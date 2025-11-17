El Arenas se rearma antes de la visita del Tenerife

Por fin, y aunque solo sea en parte, el Arenas pudo quitarse de encima el pasado viernes la losa que suponía no haber sumado punto ... alguno como visitante en lo que va de temporada. Un empate trabajado contra un Avilés rocoso pero que sabe a poco a tenor de los méritos que el histórico hizo en el pesado verde del Román Suárez Puerta.

Al menos, y a diferencia de lo sucedido en el desplazamiento anterior a Ourense, pudieron rescatar un premio mínimo, un puntito que sirve para reforzar las sensaciones que los de Jon Erice vienen dejando de un tiempo a esta parte lejos de Gobela. Unas tablas que deben servir también como punto de partida para que el histórico siga creciendo a través de una hoja de ruta que parece bien trazada.

Reforzado en sus convicciones y planteamientos, cada vez más atinado a la hora del trabajo defensivo coral, quizá solo falta que el porcentaje de conversión de las ocasiones generadas en goles vaya en aumento para ver a un Arenas mucho más redondo.

«Es cierto que en casa está saliendo de cara y que fuera no somos capaces de hacer esos goles que vamos a necesitar para los tres puntos, pero no me puedo ir descontento ni con el juego ni con el desempeño de mis jugadores», valoraba Erice en tierras asturianas. «Prefería ganar. No estoy contento con el resultado, pero sí feliz con el juego del equipo», incidía el titular del banquillo de Gobela.

Prueba de máximo nivel

«En el transcurso del partido, sí confiaba en la victoria. Pero esto es fútbol y cambia en cualquier jugada. Viendo a mi equipo, en el banquillo estábamos tranquilos, contentos. Los jugadores han entendido muy bien dónde veníamos y el partido que había que hacer. Realmente han estado bien, muy sólidos ante un equipo muy físico que venía de racha positiva», argumentaba el técnico pamplonés.

Los rojinegros son cada vez un equipo más maduro, que ya le ha cogido el pulso a la categoría y sabe de sobra de qué a esto. Un aprendizaje que no le vendrá nada mal de cara a su próximo enfrentamiento. Ni más ni menos que un histórico como el Tenerife pasará por Gobela este próximo sábado.

El colosal equipo canario, con una plantilla con un nivel por encima de la categoría, líder y, aparentemente, ya recuperado tras varios traspiés insospechados. Y curiosamente también, un equipo que ha sumado más puntos lejos de casa (13) que en el Heliodoro (12).

El reto para Jon Erice y su tropa es mayúsculo. Pero Gobela es su fortín y los de Álvaro Cervera están obligados a amoldarse a las particularidades del feudo getxotarra. Calidad tienen de sobra, eso es indudable.