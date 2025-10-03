El Arenas quiere prolongar su buen momento a costa del Mérida

Fernando Romero Viernes, 3 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Tras lograr otra sufrida victoria en Gobela, el Arenas quiere pescar este fin de semana en río revuelto y sacar provecho de la delicada situación que atraviesa uno de los grandes del grupo como es el Mérida. Un rival que se quedó a las puertas de poder pelear por el ascenso a Segunda División y que ahora ocupa puestos de descenso tras encadenar cuatro derrotas consecutivas. Un panorama tan complicado como engañoso, ya que el cuadro extremeño tiene una plantilla repleta de futbolistas experimentados en la categoría y con calidad contrastada. Aún así, el Arenas buscará de nuevo ser protagonista lejos de su feudo para poder estrenar su casillero de victorias como visitante.

«Queremos ser nosotros, ser valientes, arrancar el partido fuerte y poder llevar la iniciativa. Queremos buscar desde el inicio tres puntos», lanza Jon Erice, quien también advierte de la peligrosidad del Mérida. «No se nos puede olvidar de dónde viene, de casi subir a Segunda. El inicio de la temporada no ha sido bueno, pero en los partidos el Mérida está teniendo fases muy buenas en los partidos. Pero determinados errores puntuales tanto defensivos como ofensivos les han costado los puntos», detalla.

Paso adelante

Salvando las distancias, que tampoco son tantas en la tabla, eso es un poco lo que le ha sucedido al Arenas en sus desplazamientos anteriores a Lasesarre y Balaídos, donde los fallos les han condenado a la derrota. «Creemos que podemos estar mejor em determinadas jugadas puntuales. No nos generan muchas ocasiones, pero las que nos generan son muy claras», lamenta. «Sabemos que intentamos vivir lejos de nuestra área, y en esas jugadas en las que el rival nos llega tenemos que ser más contundentes, más concentrados y ser mejores defensores», reclama el titular del banquillo de Gobela.

En esa valiente propuesta del histórico, vital es también tener acierto cuando se mira a la portería rival. Contra el Mérida, un adversario herido con necesidad de reencontrarse, más todavía. «La clave del partido es que acertemos. Si no somos precisos y certeros en nuestras ocasiones, no vamos a poder puntuar», advierte el navarro. «Buscamos que se juegue mucho más en su área que en la nuestra, lo intentamos siempre. Necesitamos estar muy bien tanto en la presión alta como en los centros laterales», avisa Erice. Y es que esa faceta es precisamente «uno de los puntos fuertes del Mérida», que tiene «jugadores de buena talla».

«La importancia que le damos al rival es siempre mucha, pero queremos ser nosotros los que llevemos el mando del partido, y por eso nos centramos más en nosotros mismos», manifiesta Jon Erice. «Cómo les haremos daño, pues ya veremos. Lo que importa es llevar el partido donde nosotros queremos para poder hacerlo», añade. En este sentido, el míster del Arenas se felicita porque «el equipo le está dando una vuelta de tuerca a la intensidad, estamos en una dinámica de trabajo muy buena» que tratarán de hacer valer en el Romano José Fouto para lograr su primer triunfo lejos de casa.