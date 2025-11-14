El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La lluvia fue protagonista durante buena parte del encuentro. Real Avilés Industrial
Avilés 0-0 Arenas

El Arenas se queda a medias en Avilés

Los de Gobela suman su primer punto lejos de casa en un duelo que pudieron ganar en la primera mitad

Fernando Romero

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:43



Pudo ganar, quizá debió hacerlo, pero la falta de acierto anotador volvió a penalizar a un Arenas que acarició contra el Avilés su primer triunfo ... lejos de Gobela, pero que finalmente debió conformarse con un empate sin goles. Primer punto que logra en calidad de visitante el equipo de Jon Erice y que fue una alegría escasa, pero que a la par supone un leve progreso para el histórico, al igual que dejar la portería a cero por segunda jornada consecutiva.

