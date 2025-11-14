El Arenas se queda a medias en Avilés

Pudo ganar, quizá debió hacerlo, pero la falta de acierto anotador volvió a penalizar a un Arenas que acarició contra el Avilés su primer triunfo ... lejos de Gobela, pero que finalmente debió conformarse con un empate sin goles. Primer punto que logra en calidad de visitante el equipo de Jon Erice y que fue una alegría escasa, pero que a la par supone un leve progreso para el histórico, al igual que dejar la portería a cero por segunda jornada consecutiva.

El Arenas saltó con decisión al partido. Dispuesto a ser protagonista con el balón ante un Real Avilés que se vio sorprendido por la intensidad y disposición de los rojinegros bajo la pertinaz lluvia, que fue complicando el estado del terreno de juego. Los de Jon Erice dominaron durante la primera media hora y, como en otras citas anteriores lejos de Gobela, comenzó a fraguar llegadas interesantes al área asturiana.

Avilés Álvaro Fernández; Campadaba (Guzmán, 84'), Babin, Borja Granero, Osky; Bautista, Gete (Quicala Bari, 63'), Adri Gómez; Berto Cayarga (Raúl Hernández, 77'), Isi Ros (Santamaría, 63'), Raúl Rubio (Javi Cueto, 77'). 0 - 0 Arenas Anartz; Sillero, Paul Álvarez, P. García, Zabaleta (Borikó, 85'); Verde, Hidalgo (Galder, 90+); Mattheus (Troncho, 74'), Babá, Sustatxa (Zabala, 74'); Urko Collado. Árbitro: Álvaro Rodríguez Rubio (comité madrileño). Amonestó a Isi Ros por el Avilés; y a Troncho por el Arenas.

Tras un primer aviso en forma de envío que se fue cerrando sobre la meta local y que obligó a la zaga a reaccionar para evitar el gol, Urko Collado pudo haber abierto la lata antes del minuto diez. La buena presión alta funcionó y el Arenas recuperó la pelota en zona de peligro. Sin embargo, su disparo a bocajarro le salió algo centrado, directo al cuerpo del meta.

Sí que llegaría a marcar el histórico unos minutos después, pero el tanto no subiría al marcador porque Sustatxa se ayudó de la mano para controlar y quedarse solo ante Álvaro Fernández. Hidalgo, en otro disparo desde la frontal también tuvo su opción, pero la pelota se le fue abriendo y no cogió puerta.

El Avilés no dio noticias en ataque hasta el filo de la media hora, aprovechando también el enorme trabajo de desgaste que había hecho el Arenas. También su falta de contundencia defensiva. Bautista fue el primero en probar fortuna con un lanzamiento de zurda que se fue a la derecha de la portería de Anartz Peña. En el 36', Adri Gómez mandó el balón al larguero tras varios rechaces en área. Y antes del descanso, Granero estuvo a punto de sacar provecho de un despeje corto de la zaga vizcaína, pero su chut se fue rozando el palo.

Cambio de tornas

En el segundo periodo, la dinámica varió. El Avilés pasó a llevar las riendas del encuentro y merodear el área del histórico, aunque sin terminar de generar peligro claro sobre la portería de Anartz. De hecho, lo tuvo más cerca el Arenas en sus escasas apariciones en zona ofensiva. La emoción al partido se la puso el FVS, con una revisión de un posible penalti del rojinegro Paul Álvarez, una acción que quedó en nada.

En los minutos finales, con todo abierto, Zabala no llegó a rematar un servicio de Babá desde línea de fondo. Tampoco llegó Cueto a remachar un centro de Quicala Bari en el otro lado del campo. Ya con el tiempo cumplido, Urko Collado tuvo un derechazo para decantar el duelo, pero lo mandó fuera.