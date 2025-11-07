El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Viernes complicado en las carreteras vizcaínas: retenciones kilométricas en la A-8 y un camión hace la tijera en el Txorierri
Álvaro Vázquez, durante el duelo ante el Guadalajara disputado en Gobela. Arenas Club
Arenas-Osasuna Promesas | Sábado, 21:00h

El Arenas, obligado a mantener su solidez en casa

Los rojinegros reciben a Osasuna Promesas en un duelo entre equipos en zona de descenso

Fernando Romero

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:28

Comenta

Viendo que jornada tras jornada está enlazando una de cal y una de arena, con buenos resultados ante su afición y derrotas cada vez que ... viaja fuera, el histórico está obligado a mantener y prolongar en la medida de lo posible esa buena dinámica que está llevando en Gobela, donde sigue invicto. Aún así, no está resultando suficiente para mantener al equipo fuera de la zona roja, unas posiciones que comparte con su rival de este sábado.

