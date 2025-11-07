El Arenas, obligado a mantener su solidez en casa

Viendo que jornada tras jornada está enlazando una de cal y una de arena, con buenos resultados ante su afición y derrotas cada vez que ... viaja fuera, el histórico está obligado a mantener y prolongar en la medida de lo posible esa buena dinámica que está llevando en Gobela, donde sigue invicto. Aún así, no está resultando suficiente para mantener al equipo fuera de la zona roja, unas posiciones que comparte con su rival de este sábado.

El Arenas recibirá en su fortín a Osasuna Promesas (sábado, 21:00h), un filial siempre peligroso que está sabiendo arañar puntos en los duelos que disputa lejos de las instalaciones de Tajonar. De hecho, de los once que tiene en su casillero -los mismos que el histórico- la mitad los ha logrado como visitante. Un aviso para los rojinegros, que no pueden despistarse lo más mínimo.

Los de Jon Erice tienen que sacar a relucir el carácter y el buen hacer que vienen demostrando en 'la jaula' para hacerse acreedores a un triunfo que les haga olvidar su último traspiés y que encauce de una vez por todas su irregular trayectoria. «Debemos seguir siendo nosotros mismos y buscar el resultado a través del estilo de juego que tenemos. La idea es seguir ganando, sobre todo con la imagen que está dando el equipo. No ganamos por casualidad», lanza Jon Erice. «Para ganar en casa, hace falta fútbol normalmente, porque tienes que ser más dominador. Para ganar fuera hace falta más oficio, y creo que estamos pecando un poco de ternura», señala.

Recuperados

En este sentido, rememora el duelo de la pasada semana en O Couto, en el que hicieron prácticamente todo para sumar, pero se volvieron de vacío. «Nunca nos habían generado tan poco, ni en casa ni fuera. Y habíamos hecho suficientes ocasiones para haber hecho más de un gol. Es la derrota que más me duele como entrenador porque el equipo llevó a cabo todo lo que habíamos trabajado», lamenta.

Pese al varapalo, el titular del banquillo de Gobela está convencido de que los suyos no lo acusarán a nivel mental. «Al jugador siempre le explico que podemos centrarnos en lo negativo, en lo que pasó hace unos días, que es el resultado, o en recoger todo lo positivo que nos trae cada vez que jugamos en casa. En una balanza, me pesa más lo segundo. Si lo venimos haciendo bien en casa, ¿por qué no lo vamos a hacer en este partido?», lanza.

Especial

Mirando ya al enfrentamiento ante Osasuna Promesas, Erice advierte del peligro del filial rojillo en «las transiciones ofensivas» porque «probablemente sea el equipo que mejor las hace de la categoría». «Físicamente son muy fuertes y técnicamente están bien dotados. Son futbolistas capacitados para dar el salto a Primera. A todos los equipos les han hecho daño», avisa.

Para Erice, pamplonés y formado en la cantera de Tajonar, este encuentro ante filial rojillo «es el más especial que puede haber en esta categoría para mí». «Tajonar para mi lo ha sido todo, es lo que me ha permitido estar ahora aquí sentado y también hacer toda mi carrera como jugador», ensalza. «Unido a todos los buenos momentos que viví allí hace que sea el partido más especial», se sincera. Un sentimentalismo que, no obstante, quedará aparcado una vez que la pelota eche a rodar el Gobela.