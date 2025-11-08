El Arenas se hace fuerte en Gobela

Fernando Romero Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:49 Comenta Compartir

Gobela sigue siendo un enorme talismán para el Arenas, que volvió a ganar ante su afición. Lo hizo en un duelo con altibajos, emoción e intensidad. Pero también muchos nervios y un protagonismo notable del FVS, que hizo acto de aparición en tres ocasiones. El histórico fue superior durante gran parte del encuentro a los navarros e hicieron más méritos para quedarse con los puntos, pero tuvieron que sufrir hasta el último segundo para poder festejar una victoria más en su fortín y mantenerse invicto en casa.

Tras unos primeros minutos de tanteo en los que ambos equipos se fueron midiendo y en los que el que dio el primer susto fue Osasuna Promesas, con una potente volea de Ander Yoldi desde la media luna a la que respondió con una gran parada Anartz, fue el Arenas el que golpeó primero. Y lo hizo, como mejor sabe. Una rápida combinación buscando en banda a Babá, el senegalés arrancó la moto, dejó por el camino a un par rivales en el área y le sirvió en bandeja el tanto a Ander Sustatxa, quien llegaba totalmente solo en segundo palo.

Arenas Anartz; Sillero, Paul Álvarez, Pablo García, Zabaleta (Galder, 84'); Collado, Hidalgo (Zabala, 75'), Verde, Sustatxa, Babá (Mattheus, 97'); Álvaro Vázquez (Jorge Luis, 25'). 1 - 0 Osasuna Promesas Stamatakis; Kepa (Garín, 75'), Unai Santos (Kall, 84'), Jiménez (Espejo, 46'), Chasco (Bruno, 84'); Echegoyen, Ibai Arrasate (Pedrarena, 60'); Arroyo, Auria, Yoldi; Asier Bonel (Lumbreras, 75'). Gol: 1-0, min. 12: Sustatxa.

Árbitro: Pedro Oreira Hermida (comité gallego). Amonestó a Sillero por el Arenas; y a Arrasate Kepa, Pedroarena por Osasuna Promesas. Expulsó por doble amarilla a Jorge Luis (78')

El tanto revitalizó a los de Jon Erice, que en un arrebato ofensivo estuvieron a punto de anotar el segundo. En una acción calcada a la del gol, Babá en esta ocasión no encontró una buena línea de pase. Poco después, en un saque de esquina, Pablo García estrelló un cabezazo en el larguero. El propio Sustatxa acarició su segunda diana en un buen disparo que se le fue al lateral de la red. La mala noticia llegó en forma de lesión de Álvaro Vázquez, que tuvo que dejar el partido antes de la media hora.

A partir de ahí, Osasuna Promesas comenzó a tener más presencia con el balón y, tal y como advirtió Erice en la previa, a generar peligro con rápidas transiciones. En una de ellas, Arroyó avanzó por banda derecha para plantarse en la frontal y soltar un zapatazo que se fue junto a la cepa del poste. También Bonel cazó un balón por alto, pero su remate de cabeza fue directo a las manos de Anartz. En tiempo de descuento, los de Gobela pudieron aumentar su renta con un disparo mordido de Babá Diocou que no cogió puerta por muy poco.

El segundo tiempo arrancó con gran dinamismo y los dos equipos volcados en ataque, aunque con más claridad por parte de los de la margen derecha. En apenas tres minutos, Collado gozó de dos ocasiones muy claras. En la primera, Zabaleta le puso un centro medido a la cabeza, pero el balón se fue sacando astillas al travesaño. En la segunda, su potente disparo desde el perfil derecho lo atajó el meta Stamatakis. También probó fortuna desde más allá de la media luna Hidalgo, con un remate raso que el meta griego dejó muerto en su área pequeña, aunque sin que nadie pudiese cazar el rechace.

El Arenas le metía ritmo y mandaba con claridad, pero no terminaba de sentenciar. Una situación que dio vida al filial rojillo. En el 70', el colegiado decretó penalti para el promesas por una zancadilla claramente fuera del área. Una situación corregida tras revisión en el FVS, para alivio de la afición rojinegra. No obstante, el nerviosismo estaba ya implantado en el partido. Una muestra fue la segunda amarilla para Jorge Luis por un lance evitable en círculo central, que dejó al Arenas en inferioridad para el último tramo del partido.

Lógicamente, el conjunto navarro empezó a merodear con mayor insistencia el área getxotarra. Lumberas, a falta de nueve para el final, tuvo el empate en sus botas, pero su disparo atravesó un bosque de piernas en el área para perderse junto al palo. Todavía hubo tiempo para un poco más de polémica. El árbitro pitó otro penalti dudoso para el Promesas en el 90', y de nuevo se tuvo que desdecir, ya que había fuera de juego previo.