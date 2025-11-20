El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mundial | Clasificación

Irlanda del Norte, primer escollo de Italia hacia un Mundial que debería ganarse a domicilio

La 'Azzurra' se medirá al ganador del duelo entre Gales y Bosnia como visitante si supera antes al combinado norirlandés en casa

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

Italia, la única de las grandes selecciones de Europa que no logró el acceso directo al Mundial a través del primer puesto en su grupo de clasificación, ya conoce su hoja de ruta para enmendar el tropiezo a través de la repesca en el Viejo Continente. La cuatro veces campeona del mundo, que acumula dos ausencias consecutivas en la cita planetaria, tratará de evitar otra debacle de nuevo bajo la espada de Damocles. Su ruta, favorecida por su condición de cabeza de serie en el sorteo, comenzará con una semifinal en casa ante Irlanda del Norte, a priori asequible, aunque se complicará con la final a domicilio contra el vencedor del duelo entre Gales y Bosnia en Cardiff.

El sorteo del 'playoff' europeo, que repartirá cuatro plazas para el Mundial, deparó otras tres rutas más hacia el gran objetivo. En la segunda, Ucrania y Suecia pugnarán por un puesto en la final, aunque en este caso en territorio neutral por la situación del país teóricamente anfitrión desde la invasión de Rusia. El mejor de ese duelo se jugará como local un pasaporte mundialista frente al vencedor del Polonia-Albania, que se disputará en territorio polaco.

La tercera llave enfrentará a Eslovaquia y Kosovo, por un lado, y a Turquía y Rumanía, por otro. Eslovacos y otomanos, liderados por el madridista Arda Güler, parten como favoritos con las semifinales en casa, y los primeros disputarían una hipotética final al amparo de su afición.

Finalmente, la República Checa contará con el factor de su hinchada frente a la República de Irlanda, y también ejercería como anfitrión en una teórica final ante el ganador del duelo entre Dinamarca y Macedonia del Norte, que se disputará en suelo escandinavo.

En cuanto al 'playoff' intercontinental, que repartirá dos billetes más para el Mundial, Nueva Caledonia y Jamaica se jugarán una plaza para la final en la que ya espera la República Democrática del Congo por su mejor ubicación en el ranking FIFA. Mientras, en el otro lado del cuadro, Bolivia y Surinam disputarán la semifinal con el propósito de alcanzar el duelo decisivo frente a Irak. Todos los partidos se disputarán en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey.

Cruces de la repesca europea:

Cuadro 1:

Gales - Bosnia

Italia - Irlanda del Norte

Cuadro 2:

Ucrania - Suecia

Polonia - Albania

Cuadro 3:

Eslovaquia - Kosovo

Turquía - Rumanía

Cuadro 4:

República Checa - Irlanda

Dinamarca - Macedonia del Norte

