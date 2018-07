Inglaterra acaba con sus fantasmas en los penaltis Elimina a Colombia y por primera vez en un Mundial supera una ronda que se decide desde el punto fatídico AXEL GUERRA Martes, 3 julio 2018, 23:27

La lotería de los penaltis sonrió este martes a Inglaterra, que ya está en cuartos de final después de eliminar a Colombia. Lo hizo desde el punto de penalti, en una tanda agónica en la que estuvo a punto de caer después de que Ospina detuviera el tercer lanzamiento a Henderson. En ese instante aparecieron la suerte y Pickford –el portero más caro de la historia del fútbol inglés después de que el Everton pagase al Sunderland 34 millones de euros por él– . Primero, Uribe envió su lanzamiento al larguero y luego el guardameta detuvo el de Bacca con una sensacional estirada. Dier marcó el suyo y la selección de los tres leones logro el pase por primera vez a los cuartos de final desde 2006. Pero hizo mucho más que eso, era la primera vez que Inglaterra superaba una eliminatoria de un Mundial por penaltis. En las tres ocasiones en las que se la jugó en esta especie de ruleta rusa (1990, 1998 y 2006), cayó eliminada.

Después de vencer en la fase de grupos a Túnez y Panamá y perder contra Bélgica en un encuentro en el que Southgate reservó a ocho titulares, Inglaterra necesitaba confirmar que es una selección dispuesta a decir algo importante en Rusia. En frente estaba una Colombia que había ido de menos a más en el campeonato, pero que llegaba a Moscú sin James Rodríguez, el artífice de que hace cuatro años en Brasil la selección cafetera llegara hasta cuartos de final y firmara su mejor actuación en un Mundial. Sin el jugador del Bayern Munich, el seleccionador José Pekerman apostó por su versión más defensiva y colocó a Barrios y Lerma junto a la 'Roca' Sánchez en el centro del campo para tratar de contener el juego entre líneas de Lindgard, Dele Alli y Sterling y tener más control del juego.

En el otro bando, Gareth Southgate apostó por su once de gala. Su equipo entró mejor en el partido, convencido de que debía dar su mejor versión para superar una eliminatoria en un gran cita internacional por primera vez desde 2006, cuando un gol de falta directa de Beckham sirvió para apear a Ecuador en los octavos de final en Alemania.

El ritmo de los primeros minutos era vertiginoso. La selección de los tres leones buscaba las entradas por banda y en apenas siete minutos ya había lanzado dos saques de esquina y una falta lateral, un botín valioso para un equipo que de los ocho goles que había marcado en la fase de grupos seis los había logrado a balón parado. Pero Inglaterra con mejor juego y disposición sobre el terreno de juego no sabía aprovechar las debilidades de los de Pékerman. Al contrario. Con el paso de los minutos el partido se fue ensuciando y se jugaba en el centro del campo, lejos de las áreas. Si alguien las hubiera retirado nadie las hubiera echado de menos.

Así se llego al descanso. Con una Colombia crecida y reforzada por su planteamiento y con una Inglaterra preocupada porque no encontraba la forma de abastecer de balones a Kane, el pichichi del torneo.

A la vuelta de vestuarios, el partido no cambio de guión. Inglaterra no jugaba bien y sabía que su única opción pasaba por una jugada a balón parado. La 'Roca' Sánchez cometió un penalti inocente sobre Kane a la salida de un saque de esquina. El encargado de lanzarlo fue el capitán ingles, que no perdonó y marcó su sexto gol del campeonato. El delantero del Tottenham igualaba a Gary Lineker como máximo goleador inglés en un solo Mundial. Lineker lo logró en 1986 y fue la Bota de Oro del campeonato.

El final del encuentro se acercaba y los cafeteros buscaban la iguala con más corazón que juego, con más pasión que argumentos. Primero Cuadrado y Falcao. Luego Uribe, con un zapatazo desde 35 metros que desvió con una de las paradas del campeonato. El balón salió a saque de esquina y ahí Inglaterra recibió de su propia medicina. Apenas quedaba un minuto y pocos segundos para acabar el encuentro. Inglaterra tenía pie y medio en cuartos. Colombia, en el avión de vuelta a casa. Quintero puso el balón en el corazón del área y ahí Yerry Mina cabeceó con el alma. Era el gol del empate que condenaba el partido a la prórroga y afianzaba al central del Barcelona como una de las sensaciones del Mundial, después de marcar su tercer tanto en otros tantos remates.

En el tiempo de prolongación cada equipo tuvo sus opciones, pero las piernas no daban para más. Su suerte se iba a jugar en la lotería de los penaltis, la que por primera vez sonrió a Inglaterra en un Mundial.