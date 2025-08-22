La curiosa imagen de Donald Trump levantando el trofeo del Mundial de fútbol

Gabriel Cuesta Viernes, 22 de agosto 2025, 20:03 Comenta Compartir

Cada puesta en escena de Donald Trump está cargada de simbolismo y detalles un tanto histriónicos. Hasta cuando se trata de una presentación tan sencilla como la fecha y el lugar donde se celebrará el sorteo del Mundial de 2026. De nuevo, el Despacho Oval se ha convertido en un terreno de juego donde el presidente de Estados Unidos ha vuelto a acaparar los focos. El magnate ha combinado un traje sin corbata con una gorra roja que defendía que «tenía razón en todo», ha alzado la Copa del Mundo que tan solo levantan los campeones y ha soltado un discurso sobre la seguridad en las ciudades a raíz de sus polémicas decisiones para desalojar a las personas sin hogar de las calles de las grandes ciudades.

A su lado también compareció Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Tal y como desveló Trump, el sorteo del Mundial 2026 que acogen Estados Unidos, México y Canadá tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington. «Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello», presumía Infantino antes de ver cómo Trump no dudaba en coger el dorado trofeo y sujetarlo durante varios segundos con las manos. Una imagen un tanto peculiar si se tiene en cuenta que el último en alzarlo fue Leo Messi en la edición de 2022. Cuando lo apoyó de nuevo en la mesa de su despacho, el máximo dirigente del fútbol mundial lo apartó a un lado.

Es la segunda vez que el Mundial se celebra en territorio yanqui. «La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un inicio fenomenal», apuntalaba Trump, acompañado también del vicepresidente estadounidense, JD Vance. El Mundial contará con 48 equipos y se disputarán un total de 104 partidos. Canadá albergará trece partidos, incluidos diez de la fase de grupos, divididos equitativamente entre Toronto y Vancouver. En México también se disputarán otros tantos encuentro, incluyendo otra decena de la fase de grupos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El resto del torneo se celebrará en once ciudades de Estados Unidos.

Un Despacho Oval «nada limpio»

Trump habló poco más de fútbol. Recalcó que tuvo que «mejorar» el Despacho Oval porque «no estaba nada limpio» tras el paso del demócrata Joe Biden y aprovechó la ocasión para retomar una férrea defensa de su polémica postura sobre la seguridad en las ciudades y la presencia de personas sin hogar. Lo hizo aprovechando el escenario del sorteo, Washington. Una ciudad cuya seguridad el presidente puso en entredicho y por lo que firmó una orden ejecutiva que declaraba el estado de emergencia de seguridad en allí con base en el supuesto incremento de la criminalidad. En base a esa medida, la de desplegar por sus calles a la Guardia Nacional y el FBI, defendió que ahora ese sorteo «sí puede celebrarse» y que es una ciudad segura. Y no dudó en señalar sus próximos objetivos en su ofensiva federal contra la delincuencia: Nueva York y Chicago. «La gente allí está gritándonos que vayamos (...) Muchas personas dicen cosas horribles sobre mí, pero luego aseguran: 'Menos mal que está aquí, si no me robarían'». «Haremos que nuestras ciudades sean sumamente seguras», insistió.

Sobre el la guerra de Ucrania, se puso un tanto de perfil tras las respectivas reuniones con Putin y Zelenski. «Creo que en dos semanas sabré cómo va a ser la actitud tanto de Rusia como de Ucrania. Para entonces tendré que tomar una decisión muy importante: sanciones, aranceles, o no hacer nada».