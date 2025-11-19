El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Multan con 600 euros a diez aficionados que superaron la tasa de alcohol 0,0% en la grada en este campo de Segunda

La Policía denegó el acceso a varios hinchas

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:43

La Comisión Contra la Violencia en el Deporte ha propuesto multas de 600 euros a diez hinchas del equipo la Unión Deportiva Las Palmas al superar la tasa 0,0% en el partido del pasado 19 de octubre ante el Eibar en Gran Canaria.

Los hechos, adelantados por el programa SER Deportivos Las Palmas de la Cadena Ser, se produjeron en una jornada marcada por una multitudinaria pelea el domingo por la mañana entre aficionados ultras de Las Palmas Atlético y el R.S.D Alcalá justo antes del duelo de Segunda RFEF entre ambos. Unos hechos en los que tuvo que intervenir la Policía.

Por la tarde, en el acceso al Estadio de Gran Canaria, varios agentes de la Unidad de Intervención Policial UIP sometió a una prueba de alcoholemia a unos 40 aficionados donde se ubican los ultras. La Policía les denegó la entrada al estadio al estar con síntomas de embriaguez.

Estos controles en los accesos al campo enfadaron al sector ultra del equipo, 'Ultra Naciente', que abandonaron el estadio por el férreo control policial. Esa ausencia se notó en la grada que más anima del estadio. El resto de los aficionados pensaron que se trataba de un plantón al equipo, pero ellos alegaron otros motivos para justificar su protesta.

