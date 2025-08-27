Madrid y Barça siguen siendo los clubes con sueldos más elevados en Europa, según 'L'Équipe'

El mercado veraniego de fichajes afronta esta semana su recta final. Los equipos de fútbol de las principales ligas europeas tienen hasta el lunes 1 ... de septiembre para determinar la configuración de sus plantillas. Como ya sucedió en las temporadas anteriores, este cierre del mercato se produce en medio de las críticas por parte de dirigentes de algunos clubes españoles, como el Barcelona o el Getafe, a las normas del fair play financiero en La Liga. En medio de esta controversia, el diario francés L'Équipe ha publicado una clasificación que pone en duda la idea de que los grandes en España se están viendo asfixiados a nivel económico.

Real Madrid y Barça continúan siendo los dos clubes con sueldos más elevados en toda Europa, según el prestigioso diario deportivo galo. El salario medio de un jugador merengue es de 11,2 millones de euros anuales, ha indicado esta semana 'L'Équipe', que ha elaborado este ranking a partir de los datos de dos páginas especializadas (Betideas y Capology data). Esta información convierte al equipo de Florentino Pérez en el que mejor paga del Viejo Continente. De hecho, su ficha media resulta un 40% superior respecto a otros grandes de Europa, como Liverpool (unos 6 millones), Mánchester United (6), Chelsea (4,5) y Tottenham (4,5).

Reducción de salarios

A pesar de su claro liderazgo en esa lista, el Madrid ha reducido de manera significativa su sueldo medio respecto a la temporada anterior. Lo ha rebajado de 12 a 11,2 millones en la actualidad. Esta disminución se ha visto favorecida por el adiós de una leyenda madridista como el croata Luka Modric, que era uno de los mejor pagados. También ha reducido salarios el Barcelona, pasando de 8,5 millones el año pasado a 7,91. Aunque el conjunto catalán sigue siendo el segundo equipo europeo con salarios más astronómicos, la diferencia respecto al capitalino es superior a tres millones.

Justo después del Barça, completa el podio el Mánchester City de Pep Guardiola. Los 'citizens' cuentan con un sueldo medio de 7,43 millones, tras haberlo aumentado en más de un millón durante los últimos doce meses. Luego se encuentran el Bayern de Múnich (7) y el París Saint-Germain (7). El actual campeón de la Liga de Campeones se ha erigido en uno de los grandes de Europa gracias a los petrodólares de Catar, que posee el equipo parisino desde 2011. Ningún italiano está entre los diez que mejor pagan, según la clasificación de 'L'Équipe'.

Además de haberse hecho viral, este ranking matiza el temor de que los nuevos ricos del deporte rey —básicamente PSG y Mánchester City— dejen descabalgados a los históricos, especialmente a Madrid y Barcelona. Ambos conjuntos siguen justificando su apuesta por la controvertida Superliga con el argumento de la dificultad de competir económicamente con los llamados clubes estado, así como los equipos ingleses de la Premier League.