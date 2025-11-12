Luis Rubiales: «La sentencia dice eso pero Jenny y yo sabemos que no fue así» El expresidente de la RFEF habló por primera vez después de la resolución judicial por el famoso 'piquito' y calificó su caso de «cortina de humo» por parte de Pedro Sánchez

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, manifestó su versión de los hechos sobre el famoso caso del beso no consentido con Jenny Hermoso en la celebración del Mundial de 2023. No solo es que no estuviera de acuerdo con la sentencia, sino que se deshizo en ataques a Pedro Sánchez y la extrema izquierda. «Elevaron a la enésima potencia una cuestión menor, cuando a lo mejor ocurren cosas dentro de su propio partido y las tapan», declaró Rubiales muy molesto.

El condenado por el caso insiste en que la sentencia aún tiene que llegar al Tribunal Supremo y que él va a mantener su versión, no como hicieron otros, entre ellos la jugadora, al cambiar su «primer testimonio». Además, asegura que ambos saben que los sucesos no son como se dictan en la sentencia, asegurando que eran buenos amigos. Rubiales afirma que cometió un error y no tuvo una actuación digna de un presidente, ya que «fue un acto equivocado, pero no un delito», según comentó en su entrevista a El Chiringuito.

