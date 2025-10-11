San José espera que el Eibar muestre «la identidad que quiere ver nuestra afición»

La nula cosecha de puntos recogida lejos de casa obliga al Eibar a labrarse un nuevo triunfo en Ipurua, donde Beñat San José espera que ... su equipo muestre la «identidad que quiere ver nuestra afición» para borrar la nueva frustración vivida en la anterior visita a Ceuta.

Así lo expresó en la comparecencia que ofreció ayer en Areitio. «Teníamos mucha ilusión por sumar en ese partido y es innegable que hubo una gran frustración, porque nos pareció muy injusto», lamenta el donostiarra, que sin embargo, se queda con la «lectura del buen segundo tiempo que hicimos con uno menos. Hay mucho para rescatar», subraya el técnico, que además de apuntar lo positivo, también analiza «las cosas con cero excusas y miramos qué podemos pulir, corregir».

No le preocupa tanto la recurrente falta de resultados fuera, como el hecho de que el conjunto azulgrana siga forjando un carácter competitivo que ha conseguido conectar con su público. «La actitud es buena y en Ipurua sale de forma más natural, porque la conexión que tiene el equipo con la gente es muy grande», remarca.

Porque tanto él como su plantel sienten que «el público está viendo el Eibar que quiere ver. Más allá del resultado, que obviamente es lo más importante, el cómo podamos conseguir lo que deseamos es muy importante para nosotros y para la afición».

Y es que insiste en que el Eibar «tiene una identidad que queremos construir, alimentar y enriquecer, y aunque es cierto que en los partidos de visitante no estamos bien más allá de las circunstancias que sean», mejorar en ese aspecto «no va a ser una losa, sino una motivación tremenda que nos va a acompañar en las siguientes visitas».

Pero primero tienen que hacer frente a un Castellón que, tras un mal comienzo que llevó al club a destituir al neerlandés Johan Plat, cuenta sus tres últimos partidos por victorias con el exjugador del Valencia Pablo Hernández ascendido del filial al primer equipo a mediados de septiembre.

Una notable mejoría que tiene en guardia a Beñat San José. «Es un equipo que para mí siempre ha estado muy bien, pero que ahora está en un momento de forma excepcional. Tanto el técnico que ha tenido este año como el que tuvieron el año pasado son entrenadores con una idea muy ofensiva, muy creativa, muy dinámica y muy intensa».

Además, resalta que Pablo Hernández «ha sido inteligente al guardar esa base y estampar su sello. Lleva tres partidos y hay una identidad de juego bastante marcada. Le ha dado una cierta pausa al juego, pero sin quitar la dinámica y esa agresividad que el Castellón siempre muestra».

Espera, por tanto, un partido de mucha intensidad, en el que «obviamente, queremos marcar territorio ante un gran rival motivado y con un nuevo entrenador que lo está haciendo muy bien».

Arambarri, listo para volver

Asumidas las bajas de Butatras su expulsión en Ceuta, y de un Corpas que vio la quinta amarilla en ocho partidos, da la bienvenida de nuevo al equipo a Arambarro, que «ha entrenado muy bien» tras recuperarse de una rotura fibrilar en el isquiotibial de la pierna derecha.