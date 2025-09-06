San José apela al «carácter» para que el Eibar «se quite el mal sabor» de Huesca

Al Eibar le ha costado pasar página a la derrota sufrida en Huesca, porque tanto su entrenador como el plantel que dirige la consideran «inmerecida», ... además de la «excesiva» factura que han supuesto los cuatro partidos de suspensión que le han impuesto al capitán Anaitz Arbilla por la expulsión directa que sufrió tras agarrar al exarmero Óscar Sielva en el tiempo de prolongación.

No es de extrañar, por tanto, que Beñat San José esté deseando quitarse este lunes (20.30 h.) en Ipurua ante el Andorra «el mal sabor de boca de un partido que no merecimos perder». Y es que a su vuelta de tierras oscenses, al preparador azulgrana le ha quedado «la sensación de que pareció que ellos hicieron más de lo que hicieron realmente, pero los detalles en un añadido que se prolongó aún más marcaron el partido».

Arbilla, el primer arrepentido

El detalle en sí fue una cuestionable actuación del capitán armero que San José no valoró entonces y que ayer consideró como «un lance del juego», aunque rápidamente matizó que «él es el primer arrepentido de lo sucedido». Aunque no justifica lo sucedido, sí que aseguró que «muchas veces nos ha sacado de situaciones de apuro por su coraje y a veces suceden esas cosas. Se ha hablado todo lo que había que hablar y ahora hay que apoyarle y seguir adelante»

Eso sí, calificó de «excesiva» la sanción por una expulsión que «no causó ningún problema físico», mientras que apuntó que la dura entrada que el capitán del Huesca Jorge Pulido realizó sobre Buta «ni siquiera fue señalada como falta, cuando pudo causarle una lesión importante».

Más allá de los lamentos, el preparador de la escuadra eibarresa lo que quiere es que el lunes su equipo muestre el mismo «carácter competitivo» que exhibió en el triunfo ante el Granada, que debe ser el que impere en todos los partidos, tanto en casa como fuera. «Nuestra intención siempre es la de ir a por la victoria con un buen juego, asumiendo riesgos por presionar arriba, con la actitud y la certeza de cara al gol que tuvimos durante casi todo el partido frente al Granada, porque ese es el sueño de cada entrenador».

Sin embargo, remarca que hoy más que nunca, cada partido en Segunda es un mundo, porque «está evolucionando de tal manera que en cada uno te encuentras versiones muy diferentes de los rivales. Cada partido es un nuevo escenario. Por eso necesitamos ser versátiles, sin atarnos a un dibujo concreto».

Y en ese sentido, el donostiarra cree que están bien servidos con la plantilla que se ha confeccionado mano a mano con la dirección deportiva. «Me gusta la competitividad y la versatilidad que hay en la plantilla. Ha habido varia bajas y la plantilla no se resiente. Presionamos arriba y con la pelota tenemos una mayor versatilidad. Me ha gustado mucho la actitud del equipo para defender y el coraje para asociarnos y atacar».

«No echo en falta nada»

Por eso, una vez cerrado el mercado, San José afirma que «no echo nada de menos. Creo que hemos hecho un buen mercado. Hemos tenido un 'feedback' muy bueno con la dirección deportiva, porque teníamos muy clara la idea de juego y el perfil de cada jugador que necesitábamos». De ahí que considere que la plantilla «es muy equilibrada y competitiva» sin echar en falta «ni salidas ni más llegadas». En definitiva, para él «tenemos los mimbres para hacer una buena temporada».

Al técnico no le cabe duda de que el Andorra de Ibai Gómez será un hueso muy duro de roer. «Esperamos un equipo que ha empezado muy bien, con un entrenador nuevo con un estilo muy marcado, al que le gusta el buen trato de balón, que presiona, que apuestan por el desborde y el juego asociativa. Un reto para nosotros, pero también para ellos».

Dejó en el aire la reaparición de Martón y Peru Nolaskoain, aquejados de molestias, mientras que valoró positivamente la evolución de Bautista.