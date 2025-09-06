El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El preparador azulgrana da instrucciones durante la sesión de ayer en Ipurua. SD Eibar

San José apela al «carácter» para que el Eibar «se quite el mal sabor» de Huesca

El técnico considera «excesiva» la sanción a un Anaitz Arbilla del que dice que «es el primer arrepentido» por su expulsión en El Alcoraz

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:02

Al Eibar le ha costado pasar página a la derrota sufrida en Huesca, porque tanto su entrenador como el plantel que dirige la consideran «inmerecida», ... además de la «excesiva» factura que han supuesto los cuatro partidos de suspensión que le han impuesto al capitán Anaitz Arbilla por la expulsión directa que sufrió tras agarrar al exarmero Óscar Sielva en el tiempo de prolongación.

