Con el reto de prologar fuera su fortaleza en casa

Asegurada su condición de invicto en casa tras el heroico empate amarrado gracias al gol de Adu Ares en la prolongación de un vibrante choque ... que evitó la primera derrota armera en Ipurua ante el Deportivo de la Coruña (1-1), el Eibar emprende esta noche en Ceuta su cuarto intento de lograr su primera victoria como visitante en este curso.

Después de las dos derrotas cosechadas en Huesca (2-1) y Cádiz (1-0), que emborronaron el único punto sumado a domicilio en una jornada inaugural en la que también mereció más en Málaga (1-1), el conjunto dirigido por Beñat San José se sabe ante una inmejorable oportunidad para inaugurar su casillero de victorias a domicilio.

Porque, pese a que ningún rival es sencillo en esta categoría, la experiencia y el potencial de los azulgranas debería superar con creces a la ilusión de un equipo al que le ha costado más de 50 años volver a Segunda.

Y eso que los blanquinegros, que ocupan la decimoquinta posición con 8 puntos, tres menos que los armeros, pagaron la novatada sufriendo tres derrotas iniciales consecutivas frente al Valladolid (3-0), Sporting (0-1) y Racing de Santander (4-1) tres de los gallitos de la competición.

Pero lejos de regodearse en su pena, los ceutíes reaccionaron con una victoria 'in extremis' frente al Huesca (2-1) y, tras dejar escapar en el minuto 95 un triunfo que ante el Castellón (3-3) que ya empaquetaban con destino al continente africano, levantaron su moral con una victoria por la mínima en casa contra el Zaragoza (1-0), otro de los eternos aspirantes a subir, que redondearon con una gran actuación que les valió arrancar un punto en su última visita al de Cádiz (0-0).

Los dos equipos llegan, por tanto, en una buena dinámica que ambos tratarán de mantener con sus diferentes propuestas, basadas en sistemas e ideas de juego diferentes, que a tenor de las estadísticas que lucen los dos, revelan que los eibarreses son algo más efectivos de cara a la portería contraria, con tres tantos más que su rival, pero sobre todo, que son mucho más sólidos en defensa, dado que los de San José han recibido seis goles, la mitad que al equipo blanquinegro.

Un curioso reencuentro

Esta visita 20 años, que se produce después de la primera y última vez que el Eibar pisó el Alfonso Murube, donde apeó al Ceuta de la Copa con un gol de Aritz Solabarrieta en el 2005, propiciará el reencuentro del Eibar con el estadounidense Konrad de la Fuente, que marcó tres goles en los 19 partidos que disputó hace dos temporadas con la camiseta armera. El atacante de padres haitianos formado en la cantera del Barça, debutó ante el Cádiz dejando gratas sensaciones.

Arbilla compite con Jair

Además del reencuentro con el exarmero Konrad de la Fuente, que marcó tres goles en los 19 partidos que disputó con la camiseta del Eibar hace dos temporadas, este choque supone la vuelta de Anaitz Arbilla, una vez que el capitán ha cumplido ya los cuatro partidos de sanción que le cayeron tras la expulsión que sufrió en la tercera jornada en Huesca. El navarro se encuentra, sin embargo, con la dura competencia que le plantea Jair Amador, destacado en los dos partidos que ha disputado en su plaza.