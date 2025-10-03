El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jair Amador se ha ganado con dos grandes actuaciones la confianza de Beñat San José en una plaza que era propiedad de Arbilla hasta su expulsión en Huesca hace un mes. SD Eibar

Con el reto de prologar fuera su fortaleza en casa

El Eibar suspira por trasladar al estadio del recién ascendido Ceuta la gran dinámica de juego y resultados que ha establecido en Ipurua

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:04

Asegurada su condición de invicto en casa tras el heroico empate amarrado gracias al gol de Adu Ares en la prolongación de un vibrante choque ... que evitó la primera derrota armera en Ipurua ante el Deportivo de la Coruña (1-1), el Eibar emprende esta noche en Ceuta su cuarto intento de lograr su primera victoria como visitante en este curso.

