«Pedimos que se mantenga la ilusión, queremos dar guerra»

Formado en las canteras de la Real y el Athletic pese a ser navarro, Javier Martón (Villafranca, 1999) ha depositado sus esperanzas en triunfar en ... un Eibar en el que se estrenó marcando en los dos primeros partidos que disputó antes de sufrir una lesión que frenó su gran progresión.

–Lo suyo sí que fue llegar y besar el santo, pero las prisas se cobraron su factura.

–Sí, la verdad es que estoy muy contento por integrarme tan rápido, porque todos me lo pusieron muy fácil y ahora estamos de vuelta. Cuando llegué hicimos un proceso adaptado a mí y empecé de maravilla, marcando dos goles que ayudaron a sumar 4 de 6 puntos. Es verdad que no llegué a la primera jornada al 100% y la lesión fue un palo, porque al final me he pegado prácticamente un mes lesionado, pero ya estamos de vuelta y el equipo está muy bien, así que para adelante.

–Con Bautista en acción, toca cavar tierra para volver a disponer de minutos.

–Así es, aquí hemos venido a ayudar. Bautista es un pedazo de delantero, ya lo sabemos todos, pero yo creo que la competencia sana en todos los sitios es buena. Los dos daremos el 100% y al final es el míster el que decide.

–En ese sentido, la mayor diferencia que se percibe respecto a otros años es que el fondo de armario es más completo.

–Estamos muy bien, la verdad es que tenemos un equipo muy completo, prácticamente todas las posiciones están dobladas y el que quiera jugar tiene que dar el 100% y cualquiera está para jugar.

–Aterrizó en el Eibar con una trayectoria curiosa, porque siendo navarro, ha militado en la Real y el Athletic, sin apenas rozar Osasuna.

–Sí. Salvo el año en alevín y dos de infantil que estuve en Osasuna, me ha tocado trabajar en las canteras de la Real y el Athletic para tratar de cumplir mi sueño, y valoro mucho lo que he aprendido en ellas. Ahora estoy aquí en Eibar para dar el máximo de mi nivel.

–En el 2023 fichó por el Athletic tras ser el máximo goleador de un Sanse, donde el primer año chocó con Xabi Alonso.

–Guardo muy buenos recuerdos de Zubieta y de la Real. Intento aprender de todo, y aunque sí que es verdad que con Xabi Alonso fue un año complicado tanto en lo deportivo como en lo personal, soy cero rencoroso, era más joven y de ahí saco un gran aprendizaje. Nunca he hablado de esto porque no me gusta entrar en polémicas, pero ya que estoy hablando contigo te diré que tuve la opción de renovar con la Real después de marcar 12 goles el segundo año, pero me llegó la opción de ir al Athletic, ya no era sub23 y decidí que era la mejor opción para mí. Y fueron seis meses en los que pude debutar en Primera y estrenarme en la Europa League, donde metí un gol contra el Viktoria Pilsen checo. Guardo grandes recuerdos y grandes compañeros y amigos.

–Tras dos últimas cesiones en el Mirandés y el Albacete, ¿qué le hizo decantarse por el Eibar?

–El Eibar es una institución importante y reconocida a nivel futbolístico y su proyecto deportivo y la ambición que me trasladaron me atrajeron mucho. Tenemos unas instalaciones increíbles y una plantilla muy completa, el míster, que es muy apasionado, nos pide el 100% de nosotros mismos. Todas esas cosas han hecho que yo esté aquí.

–Y, ¿sueña con volver allí?

–Ahora mismo estoy centrado aquí en el Eibar. Obviamente, ahora mismo el Athletic es uno de los más grandes de LaLiga, muy reconocido a nivel mundial y todos los futbolistas soñamos con jugar en equipos grandes, pero como digo, estoy muy centrado en el Eibar, que es una entidad fantástica, con una afición increíble y una ciudad muy bonita.

–Jajajaja. ¿Bonita?

–Bueno, igual bonita no, pero a mí me encanta. Tiene mucha vida, mucha marcha. Está en medio de todo, con la playa y las capitales muy cerca. Me resulta encantadora.

–Ipurua, que es la que está sosteniendo un poco la ilusión que se diluye fuera.

–Y pedimos que sigan manteniendo esa ilusión, porque nosotros queremos dar guerra. Les necesitamos al 100%, sobre todo en casa, pero también fuera, donde vemos que también nos están acompañando. Esperamos que mantengan esas ganas, porque nosotros tenemos muchas ganas de cumplir sus ilusiones.

–Pero al no puntuar fuera, se antoja obligatorio ganar a un Castellón que viene de ganar 3-1 al Sporting de Gijón. Poca broma.

–Sí, nos jugamos tres puntos muy importantes que queremos sacar sí o sí. Fuera de casa no estamos dando nuestro mejor nivel, pero estamos seguros de que trabajando así, las victorias van a llegar más pronto que tarde. Sabemos que el Castellón marca muchos goles, pero también los recibe. Esperamos dar con la tecla para superarles.