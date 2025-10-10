El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El burladés posa en la grada del campo principal de Areitio. Morquecho
Javier Martón|Jugador de la SD Eibar

«Pedimos que se mantenga la ilusión, queremos dar guerra»

Superada la lesión que cortó en seco su alentador inicio, el delantero navarro espera paciente su oportunidad para volver a brillar

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Formado en las canteras de la Real y el Athletic pese a ser navarro, Javier Martón (Villafranca, 1999) ha depositado sus esperanzas en triunfar en ... un Eibar en el que se estrenó marcando en los dos primeros partidos que disputó antes de sufrir una lesión que frenó su gran progresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  6. 6 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  7. 7 Desarticulan una organización criminal tras ser interceptados 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9

    Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump
  10. 10 Luitingo se sincera sobre su etapa en Bilbao con Jessica Bueno: «Fue regular, pero allí la gente es de categoría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Pedimos que se mantenga la ilusión, queremos dar guerra»

«Pedimos que se mantenga la ilusión, queremos dar guerra»