Forzado a labrarse en casa lo que no cosecha fuera

Convertido en el segundo peor visitante de la categoría únicamente por delante del colista Sanse, con el pírrico punto amarrado en Málaga en la jornada ... inaugural, el margen de error del Eibar en Ipurua se ha visto reducido a la mínima expresión.

Y es que, tras la tercera derrota consecutiva encadenada en la última visita al Ceuta, los de Beñat San José están poco menos que obligados a regresar a la senda del triunfo en casa, no solo para mantener la condición de mejor local que comparte con el Cádiz, sino sobre todo para no perder aún más comba respecto a los puestos de cabeza.

Todo un desafío que emprenderán ante un Castellón que se presentará en el feudo azulgrana con la moral y sus aspiraciones relanzadas, gracias a los tres triunfos seguidos que han sumado los oreguts desde que el valenciano Pablo Hernández dio el salto del filial al primer equipo para ocupar la vacante dejada por el neerlandés Johan Plat a mediados de septiembre.

De no saber lo que es ganar en las primeras cinco jornadas en las que los castellonenses sufrieron hasta tres derrotas, han pasado a ganar los dos partidos consecutivos disputados lejos de su estadio en los estadios de la Cultural Leonesa (1-3) y Leganés (0-1), así como el choque que supuso el estreno del nuevo técnico en casa frente al Sporting de Gijón.

De modo que, pese a que ambos figuran empatados a 11 puntos en la clasificación, el Castellón llega relanzado ante una escuadra azulgrana que nuevamente pondrá a prueba una fortaleza como anfitrión que ya estuvo a punto de ceder en la última cita disputada aquí ante el Deportivo, en la que el Eibar evitó la primera derrota como local gracias al gol con el que Adu Ares se estrenó como anotador armero en el minuto 93.

Además de la consabida baja de Madariaga, cada vez más cerca de recuperarse de la grave lesión que sufrió a mediados del curso pasado, San José ya sabía desde antes de terminar el choque en Ceuta que no podría contar para este partido con los sancionados Buta y Corpas, indiscutible en sus planes con 22 titularidades en los 23 partidos que ha dirigido ya el entrenador donostiarra.

Guruzeta podría ser el elegido para cubrir la vacante del jienense, por lo que recuperaría la plaza que perdió en el Alfonso Muribe aunque ,tras los experimentos llevados a cabo en el estadio ceutí, las posibilidades para volver a sorprender con su once son elevadas.

En este caso, no parece probable que Nolaskoain vuelva a ubicarse en un eje de la zaga que San José le entregó dejando en el banquillo a Jair Amador y el retornado Arbilla, y menos teniendo también a su disposición al recién restablecido Arambarri.

También cabe preguntarse si el técnico volverá a prescindir del canterano Hodei Larrañaga para trasladar de nuevo a Cubero al lateral izquierdo y colocar así a Álvaro Rodríguez en el carril derecho, como ya hizo en Ceuta después de que Buta viera una tarjeta roja directa que, como resaltó el preparador donostiarra, condicionó y mermó a su equipo.