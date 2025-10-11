El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Golazo de falta de Oyarzabal para hacer el segundo
Magunazelaia lamenta una de las ocasiones erradas por los armeros en Ceuta, donde el Eibar encadenó la tercera derrota como visitante, el talón de Aquiles de este equipo. Factoría9

Forzado a labrarse en casa lo que no cosecha fuera

Tras las tres últimas derrotas consecutivas sufridas como visitante, el Eibar se obliga a seguir siendo el mejor local ante un Castellón relanzado

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:47

Convertido en el segundo peor visitante de la categoría únicamente por delante del colista Sanse, con el pírrico punto amarrado en Málaga en la jornada ... inaugural, el margen de error del Eibar en Ipurua se ha visto reducido a la mínima expresión.

