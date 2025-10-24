El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
Buta posa en el interior de las instalaciones de Areitio. Morquecho
Leonardo Buta | Jugador de la SD Eibar

«No dudamos en ningún momento de nuestra capacidad»

En su tercera cesión consecutiva desde que fichó por el Udinese en el 2022, el lateral luso se ha adaptado con rapidez al conjunto armero

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:00

Sin oportunidades para lucirse en el Udinese, con el que fichó por cinco años en el 2022 cuando apenas tenía 20 años, para Leonardo Buta ... su llegada al Eibar supone su primera aventura fuera de Portugal, donde ha estado cedido en el Gil Vicente y el Moreirense, y por la sonrisa que siempre exhibe, se le ve feliz.

