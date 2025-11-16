Se le desprende el caramelo de la boca

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Martón cae al suelo en una acción en la que el navarro reclamó un penalti que el árbitro no apreció. LaLiga

Un error al no controlar un pase hacia atrás de Jair propició el penalti con el que Dubasin neutralizó en la recta final el gol inicial de Corpas

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:51

El Eibar saboreaba con gusto el que apuntaba a ser su triunfo a domicilio tras el madrugador gol con el que José Corpas encarriló el ... partido a los cinco minutos de juego en El Molinón, pero un mal control en un pase hacia atrás de un Jair Amador que había suplido al lesionado Arambarri en la primera mitad, le obligó a derribar a Dubasin, concediendo así el penalti que permitió que el Sporting de Gijón le arrebatara el caramelo de la boca.

