Se le desprende el caramelo de la boca

El Eibar saboreaba con gusto el que apuntaba a ser su triunfo a domicilio tras el madrugador gol con el que José Corpas encarriló el ... partido a los cinco minutos de juego en El Molinón, pero un mal control en un pase hacia atrás de un Jair Amador que había suplido al lesionado Arambarri en la primera mitad, le obligó a derribar a Dubasin, concediendo así el penalti que permitió que el Sporting de Gijón le arrebatara el caramelo de la boca.

Un error casual del central portugués, pero en ningún caso nuevo, puesto que una acción similar ya le costó renunciar en Málaga a una victoria con la que soñó durante los pocos minutos que estuvo por delante en el marcador desde que Javier Martón debutó estrenando su cuenta goleadora hasta que Adrián Niño aprovechó un fallo defensivo similar por ese afán de tratar siempre de salir con el balón jugado desde atrás.

Y una vez más el Eibar se vio penalizado por uno esos 'detalles' que decantan balanzas en el que fue su mejor actuación lejos de Ipurua ante un conjunto blanquirrojo al que puso contra las cuerdas, pero que tras dejarle escapar vivo se revolvió y atacó directo a la yugular.

Sin que Martón y Corpas pudieran aprovechar las ocasiones que dispusieron, la expedición azulgrana se vio resignado a conformarse con un punto que al menos rompe la racha de cinco derrotas consecutivas como visitante.

Un inédito sistema

Pero el Eibar quería más. Tras los seis infructuosos intentos anteriores, los azulgranas se motivaron de forma especial para que el imponente Molinón se convirtiera en punto de partida del necesario cambio de rumbo que necesitaban como visitantes.

Y dado que todo lo que había probado hasta ahora no le había dado más que malos resultados, Beñat San José sorprendió a propios y extraños planteando un dibujo inédito, en el que plantó a tres de sus cuatro centrales delante de Magunagoitia, sin laterales como tal.

Y es que, además de prescindir de Leonardo Buta, cuyo rendimiento había ido perdiendo enteros respecto a su alentador inicio, el donostiarra adelantó a Cubero a la posición habitualmente ocupada por Corpas, mientras que el jienense se trasladó al flanco izquerdo. El cambalache de San José también incluyó cambios en la pared que construyó en la medular con Aleix Garrido, el retornado Sergio Álvarez y un Toni Villa que se ha ganado un hueco en el equipo gracias a las buenas prestaciones que viene ofreciendo desde su gran actuación en el choque de la primera ronda copera en Haro frente al Náxara.

El novedoso esquema del preparador armero se completó alineando de nuevo a Martón y Bautista como punta de lanza de una propuesta ofensiva enfocada en encontrar la pegada que le ha venido faltando en sus desplazamientos.

Y, aunque Magunagoitia tuvo que salir al rescate para frustrar una decidida intentona de Perrin para adelantar a su equipo a las primeras de cambio, resultó que la osadía del entrenador del Eibar recibió una rápida recompensa cuando Corpas culminó con éxito una hilvanada jugada que nació de los pies de Arbilla.

El capitán combinó con Toni Villa, que a su vez se asoció con un Bautista que, intercambiando los papeles con el jienense, le sirvió desde la izquierda un balón que el extremo alojó en el fondo de la portería gijonesa con un colocado y seco disparo desde la frontal del área.

Lamentablemente, tras la retirada en camilla de Arambarri tras sufrir un fuerte golpe en la cara defendiendo con todo un córner en contra, el técnico donostiarra se vio obligado a modificar su línea defensiva dando entrada a Jair Amador.

Y, aunque la escuadra eibarresa supo taponar con firmeza y la inestimable ayuda de Magunagoitia todos los intentos de los asturianos por evitar la derrota, finalmente tuvo que dar su brazo a torcer por culpa de una grave imprecisión en un pase hacia atrás que nunca debió producirse.

El meta zornotzarra llegó a tocar el lanzamiento de Dubasin desde los once metros, pero el catalán sí consiguió un objetivo que Corpas no pudo alcanzar con un mordido disparo en la recta final que Yáñez desbarató, cercenando la posilibidad de que el Eibar se trajera su primer triunfo lejos de casa.