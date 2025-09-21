El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El entrenador y sus jugadores quieren alimentar la pasión de aficionados como el niño de la imagen, que empuja con fuerza desde la grada SD Eibar

Un derbi para que la afición vibre con el Eibar en Ipurua

San José suspira por lograr ante el Sanse su tercera victoria seguida en casa con una apuesta que refuerce la comunión con la grada azulgrana

Letizia G´omez

Eibar

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:08

Lograr la tercera victoria consecutiva en casa tras las conquistadas previamente ante el Granada (3-0) y el Andorra (2-0) es el primer objetivo ... del Eibar en el duelo entre guipuzcoanos que esta tarde le enfrentará (18.30 h.) a un filial de la Real Sociedad que vuelve a Ipurua casi cuatro años después de su anterior aventura en Segunda.

