Un derbi para que la afición vibre con el Eibar en Ipurua

Lograr la tercera victoria consecutiva en casa tras las conquistadas previamente ante el Granada (3-0) y el Andorra (2-0) es el primer objetivo ... del Eibar en el duelo entre guipuzcoanos que esta tarde le enfrentará (18.30 h.) a un filial de la Real Sociedad que vuelve a Ipurua casi cuatro años después de su anterior aventura en Segunda.

Pero además de lograr un triunfo que mitigue las dos derrotas consecutivas sufridas de forma inmerecida en sus dos últimos desplazamientos, Beñat San José quiere que su equipo ofrezca una imagen ambiciosa y competitiva que haga vibrar a los seguidores azulgranas.

Porque cada vez que Beñat San José tiene un micrófono delante siempre subraya el deseo de todos de impulsar la comunión con la grada y sabe que el camino más rápido para conseguirlo es hacer que la afición armera se sienta orgullosa de lo que su equipo le ofrece desde el césped.

Y qué mejor ocasión para darse un nuevo baño de autoestima que en el único debi vasco y provincial de la temporada que tendrá lugar en fin de semana , puesto que el choque de vuelta en Zubieta se disputará, curiosamente, en la única jornada intersemanal prevista para el inicio de abril.

Pero es que, además, no hay que olvidar que el choque ante los potrillos donostiarras precede al nuevo compromiso en el que ejercerá de anfitrión ante el Deportivo de los exarmeros Mario Soriano y Stoichkov, que a base de goleadas es el flamante líder con 14 puntos, el doble que los sumados por los armeros .

De modo que todo lo que no sea ganar a los blanquiazules añadirá aún más presión al estadio eibarrés, donde los de San José sí han gozado del acierto del que han adolecido en los tres partidos disputados fuera.

Afinar la puntería

Con un Jon Bautista que no pudo afinar su puntería en la tacita de plata, apremia la necesidad de poder contar con un Javier Martón que se vio obligado a parar en seco debido a unas molestias en el gemelo derecho después de firmar un fulgurante inicio de campaña marcando un gol en los dos primeros partidos ligueros.

Pero con todo, casi preocupa más el hecho de que el joven Aleix Garrido sea duda hasta el último momento tras haber pasado un fuerte proceso febril que le ha impedido entrenar con normalidad durante gran parte de esta semana. No deja de ser un problema para el técnico donostiarra, porque dado que los otros tres mediocentros que dispone tienen un perfil más defensivo y al considerar que Javi Martínez debe jugar más adelantado, no tiene un sustituto específico para el catalán.

Su calidad y visión de juego se antojan importantes para combatir el virtuosismo técnico y la ilusión de un grupo de jóvenes que ya han sido capaces de devolver al Sanse a la categoría de plata por segunda vez en cinco años.

El que no será de la partida es el capitán Anaitz Arbilla, que cumplirá el tercer partido de los cuatro que se le impusieron tras su expulsión en Huesca, mientras que este parece ser el momento ideal para que Bautista pelee por estrenar su cuenta anotadora partiendo de inicio.