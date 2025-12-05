El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los armeros quieren repetir la imagen de la alegría por un triunfo que se le resiste desde hace un mes. SD Eibar

«Creemos en lo que hacemos»

El pase a la siguiente ronda copera refuerza la unidad de un Eibar que pone el foco en ganar el domingo en Ipurua a la Cultural Leonesa

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:02

Asegurarse el billete para la siguiente ronda copera, tras reencontrarse con la victoria después de tres jornadas sin olerla y recobrar su capacidad anotadora gracias ... a las dos asistencias que Magunazelaia regaló a Martón y Corpas antes de poner el broche de oro a su actuación cerrando el 3-0 definitivo en Pontevedra, ha sido el complemento vitamínico que el Eibar necesitaba para coger fuerzas de cara al partido que el domingo (18.30 h.) afrontará en Ipurua ante la Cultural Leonesa.

