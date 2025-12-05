«Creemos en lo que hacemos»

Asegurarse el billete para la siguiente ronda copera, tras reencontrarse con la victoria después de tres jornadas sin olerla y recobrar su capacidad anotadora gracias ... a las dos asistencias que Magunazelaia regaló a Martón y Corpas antes de poner el broche de oro a su actuación cerrando el 3-0 definitivo en Pontevedra, ha sido el complemento vitamínico que el Eibar necesitaba para coger fuerzas de cara al partido que el domingo (18.30 h.) afrontará en Ipurua ante la Cultural Leonesa.

Los leoneses, duodécimos con 20 puntos, tres más que los armeros, también vienen de tomarse un dulce trago copero tras eliminar al Andorra (4-2) en una noche mágica en el Reino de León que suavizó la última derrota liguera sufrida en casa ante el Granada (0-1).

Conscientes de que es en la Liga en la que hay que volcar los esfuerzos, todos, tanto el técnico como los componentes de la expedición azulgrana, subrayan la trascendencia de conquistar los tres puntos en juego para empezar a dar un vuelco a su mala dinámica actual. «Tenemos esa ilusión y más en nuestra casa. Seguir caminando en la Copa es importantísimo, pero la Liga es nuestro principal objetivo y tenemos una energía tremenda para enderezar nuestro rumbo».

Los términos unión y confianza fueron las más utilizadas por Magunazelaia, feliz por lo bien que le salieron las cosas en El Pasarón, pero sobre todo porque el equipo logró un balsámico triunfo que refuerza la confianza en el trabajo. «Veníamos de unas derrotas muy dolorosas en Liga que nos habían tocado la moral, pero hemos demostrado que este equipo está muy vivo», recalcó el de Berango, que insiste en que el plantel va a una con Beñat San José ante una prueba de fuego para el técnico. «La situación es crítica, pero confiamos mucho en lo que hacemos y yo estoy tranquilo por eso. Hemos recibido duros golpes, pero tenemos un gran equipo en lo humano y nos ayudamos mucho. Veo al míster con ganas de darle la vuelta a la situación y estamos todos a una con él, porque creemos mucho en lo que hacemos», recalca el atacante.

Con su estelar papel atrajo gran parte de los focos, pero además de su omnipresente participación en los tres goles, también hubo otros aspectos positivos que San José no se olvidó de resaltar. El donostiarra tuvo palabras de elogio para Luis López, que volvió a ser determinante en su segundo partido tras la exhibición de paradas que ofreció ante el Náxara. «Con Luis estoy muy contento», apuntó el técnico, «porque es muy buen portero y un buen compañero que en algún momento explotará».

También resaltó la vuelta de Adu Ares, «que en la primera parte ha sido el que queremos ver. Ha salido muy bien de la lesión y esperemos que nos pueda dar lo que necesitamos», confía.

Y, como no, también se acordó de mencionar a Ander Madariaga, al que espera poder tenerle pronto con el ritmo de competición que necesita adquirir tras nueve largos meses de recuperación. «Que vuelva a sumar unos minutos es trascendental, porque no solo es un valor de cantera, sino que es una realidad en el primer equipo jugador. Tienen una actitud muy buena y quiero empezar a verle para que cada vez entre más».

Hodei, en la cuerda floja

No hubo mención alguna para Hodei Arrillaga, otro de los frutos que ha dado la cantera del Eibar, que en su caso se ha visto relegado a un ostracismo que se evidenció una vez más en Pasarón.

Y es que a nadie le pasó desapercibido que, con la eliminatoria ya resuelta, el donostiarra optara por sustituir a Buta por un Arbilla que lo viene jugando todo desde que cumplió los cuatro partidos de sanción por su expulsión en Huesca, mientras que el mutrikuarra no ha catado ni un solo minuto desde el anterior choque copero en Haro el pasado 29 de octubre.

Si ya el año pasado le fue quitando a su llegada el sitio en el once que Joseba Etxeberria le otorgó en el pasado curso, este año el lateral guipuzcoano tan solo ha participado en tres partidos, solo uno de ellos como titular, en la octava jornada en Cádiz.

La constatación sobre lo poco que entra en los planes del preparador azulgrana ya se vislumbraron cuando, ante la baja por sanción de Buta tras su expulsión en Ceuta, Beñat San José probó frente al Castellón en Ipurua con Álvaro Rodríguez en el lateral izquierdo.

El choque copero ante el Náxara no fue más que un espejismo, porque desde entonces, ha desaparecido por completo.

Primer partido de 2026

Por otro lado, el Eibar conoció ayer el horario del primer partido de 2026, correspondiente a la jornada 20, la penúltima de la primera vuelta, que le enfrentará al Mirandés en Ipurua el 2 de enero, a las 20.30 horas en Ipurua.