Conjurado para proteger Ipurua ante un líder letal

Con las emociones a flor de piel tras imponerse en el derbi guipuzcoano (2-1), el Eibar se dispone a afrontar una batalla de altura ... por mantener intacto su fortín ante la nueva amenaza que plantea la visita de un Deportivo de la Coruña que ha asaltado el liderato del grupo a golpe de goleadas.

Solo en los dos últimos partidos, en los que ha vapuleado nada menos que al Mirandés en Mendicorroza (5-1) y al Huesca en Riazor (4-0) ya han sumado los mismos goles que figuran en el casillero anotador de los armeros, por lo que el reto de proteger la condición de invicto del estadio armero en los tres primeros partidos es todo un reto que los azulgranas se toman como una oportunidad para demostrar que quieren y pueden pelear como el que más por estar en las posiciones cabeceras.

Aun sin el tino que ha exhibido la escuadra gallega en todos sus partidos, salvo el único en el que no marcó ante el Burgos, el Eibar también puede presumir de tener a sus dos delanteros plenamente inspirados tras dejar atrás las respectivas lesiones que les han mermado en este inicio de competición.

Porque tras el fulgurante debut de un Javier Martón que marcó un gol en cada uno de los dos primeros partidos que disputó antes de sufrir una lesión muscular, el estreno goleador de Jon Bautista en el derbi ha elevado al máximo la confianza en una punta de ataque sea capaz de mitigar los problemas que se le han acumulado al técnico en defensa.

Y es que, como se temía, Beñat San José perderá durante varias semanas a Aritz Arambarri, el hasta ahora encargado de suplir a un Arbilla que cumplirá por fin el último de los cuatro partidos de sanción por su expulsión en Huesca. Según refleja el parte médico hecho público ayer por el club, el azkoitiarra sufre una rotura fibrilar en el isquiotibial de la pierna derecha» que le mantendrá ausente por un espacio de dos o tres semanas, un contratiempo que el técnico resolverá otorgando la titularidad a un Jair Amador que dejó excelentes sensaciones cuando le tocó sustituirle ante el Sanse.

Pocos cambios más se atisban en un once que le está dando al donostiarra lo que busca, con un fondo de armario que también responde cuando lo necesita.

La única duda residiría, por tanto, en saber en cuál de los dos delanteros confiará de inicio, porque aunque él mismo aseguró que por fuerza y ganas podría alinear a los dos, quiere reservar a uno de ellos como revulsivo.

Una máquina goleadora

En similar tesitura se encuentra el preparador del Deportivo, que aunque de primeras está confiando la titularidad a Mulattieri era titular de nuevo, Zakarias, hasta él se ha visto sorprendido por la irrupción goleadora del ariete neerlandés Zakaria Eddahchouri, que marcó un 'hat trick' saliendo desde el banquillo ante el Mirandés y anotó el cuarto y definitivo de la goleada ante el Huesca. Pero es que además, Luismi Cruz también aportó un doblete frente a los jabatos y David Mella también inauguró su cuenta con un doblete frente a los oscenses. Lo dicho, una máquina de hacer goles.