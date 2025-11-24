Beñat San José vive su momento más delicado en un Ipurua que pierde adeptos

El doloroso revés sufrido el sábado ante el Zaragoza (1-2) ha encendido todas las alarmas en un Ipurua que, de forma inaudita, despidió a ... su equipo con pitos y alguna que otra petición de dimisiones por parte de una masa social armera desencantada, que cada vez acude en menor número al estadio.

Cargado de presión ante la nula cosecha obtenida a domicilio, el fortín azulgrana reventó ante un colista que no había ganado a nadie en sus anteriores desplazamientos y la detonación ha afectado de lleno a Beñat San José, cuyo puesto empieza a estar en cuestión en vísperas de tener que visitar el domingo (16.15 horas) al Racing, colíder de Segunda empatado a 29 puntos con el Deportivo y la UD Las Palmas.

Las buenas impresiones que la escuadra azulgrana se había traído de su última visita a Gijón quedaron borradas de un plumazo ante la sensación de impotencia que se trasladó a la grada, donde la tradicional paciencia y empatía de los seguidores eibarreses se tornó en enfado y una honda preocupación por ver al Eibar a solo un punto del descenso.

Obviamente, esta primera derrota de la temporada en casa, que viene a sumarse a la única que cosechó el pasado 3 de mayo ante el Mirandés no es la llama que ha prendido el fuego. Sin duda, cualquier entrenador de esta categoría firmaría los números que el donostiarra ha obtenido en Ipurua, donde había sumado cuatro victorias y tres empates que le mantenían como uno de los pocos equipos que aún no sabía lo que era perder ante su público.

El problema es que con solo dos puntos acumulados en los siete compromisos disputados como visitante dejaban al equipo armero sin margen de error en su estadio, y fallar ante el colista ha colmado el vaso de la paciencia de la masa social azulgrana, precisamente en la semana en la que este jueves (19.00 horas) se celebrará la Junta General de Accionistas, que por primera vez se llevará a cabo en el propio estadio eibarrés en lugar de en El Coliseo.

Gran frustración en la grada

La frustración de la hinchada armera viene de lejos, porque no hay forma humana de olvidar la travesía en el desierto a la que el Eibar se condenó tras el 'Alcorconazo' que todos los armeros vivieron como una punzada que se quedó grabada en su corazón.

Pero, pese a los dos play-offs fallidos consecutivos y la discreta campaña pasada, en la que Joseba Etxeberria se convirtió en el primer entrenador azulgrana destituido en más de una década, los seguidores eibarreses encararon esta campaña recargados de una ilusión, que a tenor de los datos que arrojan la asistencia a Ipurua, la están perdiendo a marchas forzadas.

Porque de no ser por los más de 300 hinchas del Zaragoza que ocuparon buena parte de la zona destinada a la afición visitante, la cifra de 4.261 asistentes que se registró ante los maños habría sido la más pobre del ejercicio, inferior incluso a la del duelo inaugural ante el Granada, que congregó a 3.952 espectadores en pleno mes de agosto, cuando la ciudad armera se queda prácticamente vacía.

Por de pronto, 37.653 espectadores han acudido a Ipurua en los ocho partidos disputados hasta ahora, con una media de 4.499, asistentes, siendo el derbi de hace ya dos meses ante el Sanse, que también trajo a muchos seguidores blanquiazules, el partido que más público reunió, con 5.730 personas.