Bautista reclama su cetro anotador con permiso de Javier Martón

El Eibar está de enhorabuena. Su triunfo en el derbi guipuzcoano ante la Real Sociedad B (2-1), el tercero seguido en Ipurua, no solo ... le ha convertido en el mejor local de la categoría, sino que también le ha servido para certificar que Jon Bautista ya ha dejado atrás los problemas físicos que han lastrado su verano y que está de nuevo en disposición de volver a pelear por conquistar el título de máximo goleador que ha ostentado en las dos últimas campañas.

Eso sí, él mismo pudo comprobar el domingo que Javier Martón va a ser un hueso duro de roer en ese sentido, puesto que solo el poste evitó que el navarro sumara un nuevo tanto a los dos que firmó en cada uno de los dos primeros partidos que disputó antes de perderse las tres últimas jornadas por lesión.

El reencuentro del delantero de orereta con el gol en su primera titularidad después de que Beñat San José dosificara su reaparición en los tres compromisos previos al derbi fue especialmente celebrado por la parroquia azulgrana, consciente de la trascendencia que tiene el hecho de que el ariete recobre la inspiración que le ha llevado a firmar los mejores registros anotadores en las dos últimas campañas, en las que ha aportado 17 y 11 goles, respectivamente.

Y la forma en la que se apuntó su primera diana, dejando sentados a varios defensas que le salieron al paso antes de coronar una hilvanada acción ofensiva, no hace sino refrendar su confianza de cara a las jornadas venideras, especialmente la de este sábado (18.30 h.) ante la visita del Deportivo de la Coruña, flamante líder con cuatro puntos más que los armeros.

Igual de alentadora resultó la vuelta de un Martón que, en cuatro partidos suma dos goles, otro anulado en Huesca y el remate al poste ante el Sanse.

Además, el gran debut que protagonizó el veterano Jair Amador logró mitigar la inquietud que provocó la lesión de Arambarri, con Arbilla aún pendiente de cumplir el cuarto y último partido de sanción por la expulsión sufrida en el tercer partido del curso en Huesca.

Siete goleadores diferentes

Con su primer tanto del curso, Bautista eleva a siete el número de efectivos del Eibar que se distribuyen los ochos goles más el del realista Jon Balda en propia puerta que figuran en su casillero tras los dos que suma Martón y los tantos aportados por Arbilla, Álvaro Rodríguez, Magunazelaia, Cubero, y Javi Martínez.