Álvaro Rodríguez ocupará la plaza del infortunado Cubero en Las Palmas
El lateral madrileño, que acumula dos ascensos a Segunda con el Rayo Majadahonda y el Burgos, no sabe lo que es perder frente a los canarios
Letizia Gómez
Eibar
Viernes, 17 de octubre 2025, 00:01
El Eibar apura las dos últimas sesiones de trabajo que le restan antes de viajar a Las Palmas para afrontar el domingo (21.00 h.) ... en el Estadio Gran Canaria el quinto partido lejos de Ipurua, donde el conjunto armero sueña con conquistar su primer triunfo lejos de Ipurua, tras el único empate inicial en Málaga al que se siguieron las tres derrotas cosechadas en Huesca, Cádiz y Ceuta.
De cara a esta cita, Beñat San José se verá obligado a hacer al menos un cambio para cubrir la ausencia de Sergio Cubero, después de haberse confirmado que el bilbaíno sufre una fractura del arco cigomático que, aunque no precisa intervención quirúrgica, le llevará a estar un tiempo indeterminado de baja.
Su hasta ahora casi inamovible plaza la ocupará Álvaro Rodríguez (Fuenlabrada, 1994), que tras actuar el pasado fin de semana frente al Castellón en el carril izquierdo, se trasladará al flanco derecho, como ya lo hiciera en la visita al Cádiz hace poco más de un mes.
El defensa madrileño, que tiene en su currículum dos ascensos de Segunda B a Segunda con el Rayo Majadahonda en la campaña 17-18, y con El Burgos en el curso 20-21, no solo no sabe lo que es perder ante los canarios en las dos ocasiones en las que se ha enfrentado a ellos defendiendo la camiseta burgalesa, sino que disfrutó del triunfo que los castellanos lograron en el estadio Gran Canaria el 13 de febrero del 2022.
Presentado como noveno fichaje armero durante el descanso del amistoso que el Eibar disputó frente al Alavés en Ipurua el 9 de agosto, puso su listón muy alto estrenarse marcando a los dos minutos de su debut el tercer y definitivo gol del triunfo ante el Granada (3-0) en el duelo inaugural de la escuadra azulgrana en casa.
Y, pese a que después ha ido alternado el banquillo con las apenas dos titularidades que ha saboreado en Cádiz y la mencionada del domingo en casa ante el Castellón, el de Fuenlabrada se está ganando la confianza del técnico donostiarra a base de elevar su nivel competitivo.
Ya fue de los más destacados jugando a pierna cambiada ante los orelluts y ahora se le presenta la oportunidad de brillar ante los pío pío en su posición natural, donde volverá a compartir banda con José Corpas en su vuelta al once tras perderse el último choque por acumulación de amonestaciones.
Esperados regresos
Igual de esperado que el del jienense es el regreso de Leonardo Buta, cumplida también la sanción impuesta tras sufrir la primera expulsión de su carrera que sufrió en Ceuta.
Enrabietado por una roja que el club consideró injusta, el portugués retorna dispuesto a ayudar al equipo armero en su desplazamiento a un feudo en el que la UD Las Palmas ya ha cedido dos derrotas y un empate en los cinco compromisos que los amarillos han afrontado como locales tras su descenso de Primera.
La visita al Molinón, fijada para el domingo 16 de noviembre
La agenda de los compromisos que le esperan al Eibar en las próximas semanas se va clarificando con el nuevo horario anunciado por la LaLiga para la 14ª jornada de competición, en la que el equipo azulgrana rendirá visita al Sporting de Gijón en El Molinón, el domingo 16 de noviembre, a las 16.15 horas. Antes de esa exigente cita, la escuadra de San José tendrá que solventar la acumulación de partidos que se producirá ante la incursión de la Copa frente al Náxera el 29 de octubre, entre medias de los duelos a disputar contra el Leganés en Ipurua, el sábado 25 de octubre (16.15 h.) y en Almería el sábado 1 de noviembre (21 h), así como el duelo ante el Albacete en Ipurua el sábado 8 de noviembre (16.15 h.).
