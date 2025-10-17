El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álvaro festeja el gol que marcó a los pocos minutos de estrenarse como armero ante el Granada. SD Eibar

Álvaro Rodríguez ocupará la plaza del infortunado Cubero en Las Palmas

El lateral madrileño, que acumula dos ascensos a Segunda con el Rayo Majadahonda y el Burgos, no sabe lo que es perder frente a los canarios

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:01

Comenta

El Eibar apura las dos últimas sesiones de trabajo que le restan antes de viajar a Las Palmas para afrontar el domingo (21.00 h.) ... en el Estadio Gran Canaria el quinto partido lejos de Ipurua, donde el conjunto armero sueña con conquistar su primer triunfo lejos de Ipurua, tras el único empate inicial en Málaga al que se siguieron las tres derrotas cosechadas en Huesca, Cádiz y Ceuta.

