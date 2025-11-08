Vallecas examina a un Madrid camaleónico

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:16 Comenta Compartir

Tras haber analizado los motivos de la derrota ante el Liverpool y, supuestamente, pasado página, el Real Madrid debe reencontrarse con una buena versión en la Liga si quiere asaltar este domingo Vallecas, donde los blancos no ganan desde febrero de 2022 y chocarán con un Rayo pletórico tras la remontada heroica ante el Lech Poznan en la Conference League. Un examen bastante tramposo para el líder, al que su técnico, Xabi Alonso, pide «madurez, conexión e identidad» si quiere salir victorioso de este exigente pleito.

LLega este miniderbi después de una semana europea de signo contrario para los contendientes. Mientras los blancos cayeron el martes en Anfield y no fueron goleados porque Courtois estuvo colosal, los franjirrojos se recompusieron el jueves por la noche tras ir 0-2 en el descanso frente al cuadro polaco y acabaron eufóricos, con los tres puntos en su petate. Una cita marcada por los incidentes previos entre los ultras vallecanos y polacos, ese vídeo del utillero del Lech mostrando las carencias de los vestuarios de Vallecas, lo que indignó al presidente Raúl Martín Presa, y el mediático intercambio de pareceres entre Iñigo Pérez e Iván Balliu y posterior espantada del entrenador navarro, que alegó a motivos personales para no comparecer ante los periodistas.

Como en el Real Madrid y su entorno todo resulta hiperbólico, puede decirse que Xabi Alonso afronta su segundo momento de crisis del curso. El primero, tras sufrir una manita contra el Atlético en el Metropolitano, lo solventó con seis victorias en serie, incluido el 2-1 en el clásico ante el Barça. Sin embargo, la derrota y la imagen ante el Liverpool reabrió el debate sobre el rendimiento del Real Madrid ante los grandes. El Rayo es un club humilde, pero en su campo es duro de pelar. Por algo su rival no pasó del empate en sus dos últimas visitas y en la anterior cayó incluso por 3-2.

·Es una visita exigente. El Rayo está en buen momento y todas los partidos allí han sido complicados. Estamos preparados para un encuentro con mucha intensidad y mucho ritmo que nos va a exigir mucho», dijo Xabi Alonso en la previa. Alabó el tolosarra al Rayo y a su colega Iñigo Pérez, preparador del equipo franjirrojo. «Es un muy buen equipo con un gran entrenador. Está haciendo las cosas muy bien y le han dado continuidad. Dominan muy bien su forma de jugar y tendremos que saber que no van a haber momentos fáciles», señaló. «Íñigo ha cogido el relevo de Andoni -Iraola- con mucha personalidad. Es un equipo con cosas muy claras. Me gusta su personalidad y su forma de transmitir a los jugadores«, apuntó.

Sufre el Madrid la baja por una lesión muscular de Tchouaméni, su tercer jugador, sin contar a Courtois, con más minutos esta temporada. Se suma a las ausencias de Mastantuono y Rüdiger, y todo apunta a que le sustituirá su compatriota Camavinga como pivote defensivo. La duda reside en si Valverde regresará al centro del campo, donde le gusta mostrar sus virtudes, y Trent será el lateral derecho.

Enfrente, Iñigo Pérez apenas ha tenido tiempo para planificar este partido, ya que entre la cita del Lech y el compromiso ante el líder solo habrán transcurrido 65 horas. El técnico navarro también ha tenido que hacer frente al enorme revuelo causado por su incidente con Balliu ante el Lech Poznan. El lateral no se tomó bien el cambio en los primeros minutos segunda parte y ambos fueron cazados por las cámaras discutiendo. Tras ello, el grupo hizo piña, se reunió en el vestuario del estadio y dio por zanjado el tema sin el entrenador, que se marchó corriendo a casa.

Borrón y cuenta nueva

En la víspera del excitante duelo ante el Madrid, Iñigo Pérez quiso cerrar polémica y hacer borrón y cuenta nueva, aunque sin poder esconder su enfado por tanto comentario y conclusiones. «La lectura es simple. No hay falta de respeto de Iván Balliu. No hay penalización en este juicio público. Hay unas imágenes y uno es juzgado. No creo en esto. Agradezco los apoyos. Es una situación, como pasó con el Pacha, que pasa en el terreno de juego. Balliu y yo tenemos una amistad profunda y lo hablamos en público porque existe una relación con él. No va más allá este episodio. No está relacionado con mi marcha que fue una indisposición, un problema personal... Entiendo que es jugoso y más cuando viene el Madrid. Para tener barra libre para todos».

Iñigo está centrado en cómo tratar de hacer frente al Real Madrid. Volverá a hacer cambios respecto al once de la Conference y, por tanto, se espera que salgan de inicio jugadores importantes en el esquema táctico como Ratiu por el lateral derecho, Oscar Valentín en el centro del campo, Palazón por un extremo, Jorge de Frutos en la mediapunta y el brasileño Alemao en la delantera. Con unos o con otros, se prevé una intensa batalla. Como siempre en Vallecas.

Alineaciones probables

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría, Valentín, Pedro Díaz Isi, De Frutos, Álvaro y Alemao.

Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Camavinga, Valverde, Bellingham Arda Güler, Mbappé y Vinícius.

Juan Martínez Munuera (Comité valenciano).

Estadio: Vallecas.

Hora: 16:15 h. (Dazn)