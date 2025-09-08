El nuevo sistema con sello vasco que protege el césped de los estadios para organizar eventos masivos Grupo Sener ha lanzado al mercado un nuevo prototipo que bebe de su proyecto ejecutado en el Bernabéu y otro piloto para monitorizar la hierba en San Mamés

Gabriel Cuesta Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:17

El Grupo Sener dio un golpe encima de la mesa con el diseño de la estructura de césped retráctil que se instaló en el nuevo Santiago Bernabéu. Un mecanismo completamente innovador con sello vasco que permitió de una forma sofisticada respetar el túnel ferroviario que pasa bajo el estadio. Ahora, la firma con sede en Getxo ha vuelto a lanzar al mercado un rompedor sistema para proteger el terreno de juego y permitir a estadios deportivos celebrar eventos masivos. Muy diferente, pero que bebe del proyecto materializado en Chamartín y de otro piloto desplegado en San Mamés para monitorizar el estado del césped junto al Athletic.

Este nuevo diseño, una solución automatizada llamada Epigea, ha sido registrado como patente propia, por lo que permite a la empresa esquivar la exclusividad de su diseño Hypogea, por el que mantiene un contrato firmado con el Real Madrid que le impide comercializarlo en ningún país de Europa durante 30 años, aunque en los últimos 15 podría materializarse alguna operación con el visto bueno del club blanco, según publica El Mundo.

El nuevo diseño es menos costoso y tecnológicamente distinto al que se implantó en el Bernabéu. En el caso del feudo blanco, el césped cambiaba de posición y se ocultaba en una cámara subterránea a lo largo de 25 metros bajo tierra, a un lado del estadio. De esta forma, el campo quedaba dividido en bandejas que al ocultarse queden unas encima de otras. Eso sí, con espacio entre ellas suficiente para que los jardineros hagan el correspondiente trabajo de mantenimiento. En definitiva, una especie de macetas gigantescas.

En el caso de la nueva patente, Epigea, el césped se mantiene en el mismo sitio y lo que se activa es una cubierta móvil a base de grandes planchas. Todas ellas se despliegan sobre el césped con espacio suficiente para protegerlo cuando se celebren grandes eventos. Y, cuando hay partidos y el verde tiene que estar al descubierto, la estructura se oculta bajo tierra o detrás de las gradas.