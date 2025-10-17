Flick, sobre la polémica con Deco y Lamine: «Es una mierda, es un rumor basura»

Cristián Ramón Cobos Madrid Viernes, 17 de octubre 2025, 14:21 Comenta Compartir

Se le acumulan las polémicas a Hansi Flick. Después de todo el lío con el seleccionador Luis de la Fuente por las diferentes lesiones de los jugadores azulgranas con La Roja, ahora el técnico alemán se ha visto envuelto en un problema interno que ha negado con contundencia: «Es una mierda, es un rumor basura; quien lo ha dicho, ha mentido», aseguró el entrenador del Barcelona en la rueda de prensa previa al partido contra el Girona.

«Me gustaría saber de dónde saca el rumor. Es una mierda. No es así. En este club, con Deco y con el resto de profesionales tengo una relación de verdad. Creo en mi trabajo. Tengo confianza y no nos lo pedirían. Es un rumor basura. Quien lo ha dicho, ha mentido», afirmó Flick sobre la supuesta presión que el director deportivo le ejerció para que el alemán alineara a Lamine Yamal ante el PSG, a pesar de que había llegado tarde.

Es habitual que Flick castigue a sus jugadores sin jugar, si estos llegan tarde a los entrenamientos, partidos o charlas que da el entrenador alemán, como ya le ha pasado a Koundé o Raphinha, entre otros. Pero no sucedió lo mismo con Lamine, al que ha defendido de los críticas por su vida extradeportiva: «Para mí lo importante es que cuando esté aquí, trabaje duro. Y todo esto es perfecto. Es muy profesional. Sus días libres, es su vida privada y no me meto», confesó.

Flick, también quiso quitarle hierro al asunto de las lesiones después de que en este parón haya sumado a la lista de bajas a Ferrán Torres, Dani Olmo y Robert Lewandowski: «No puedo cambiarlo. Hay que buscar soluciones y jugadores que salgan de inicio. En la parte delantera, hay futbolistas que nos han faltado. Pero hay que gestionar la situación. Los de La Masia tal vez tengan opciones y una oportunidad. Ya veremos qué ocurre», confirmó.

Tampoco podrá contar con Raphinha, que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el choque ante el Oviedo: «Esperamos que esté disponible para el clásico. Que esté de vuelta. A veces, hay problemas en la fase de recuperación, pero va por el buen camino», comentó.

Regreso de Lamine y Fermín

Sin embargo, no todo son malas noticias para Flick, ya que para el partido ante el Girona podrá recuperar a dos jugadores importantes aunque no estén al 100%: «Lamine y Fermín han vuelto, y ellos no podrán jugar los 90 minutos. Hay que gestionarlo, es nuestro trabajo. Si estamos a nuestro mejor nivel, podemos ganar a cualquiera. Lo importante es cómo empezamos y luchar desde el inicio. Hay que jugar nuestro mejor fútbol. Es lo que quiero del equipo», aseguró.

Por último, quiso hacer un borrón y cuenta nueva tras las últimas derrotas y alabó a su siguiente rival, aunque no se encuentra en la mejor situación: «Bienvenidos de nuevo. Para mí, el Girona hizo una temporada pasada fantástica. La filosofía de su entrenador es genial, me encanta. No empezaron bien, pero han mejorado en los tres últimos partidos. Hay que empezar. Deberá ser diferente al de Sevilla, donde no estuvimos a nuestro mejor nivel. Los quiero en el mejor nivel», finalizó.