El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El portero del Lille para el mismo penalti tres veces y silencia el Olímpico de Roma

Berke Ozer se convirtió en el gran protagonista de la noche y le dio los tres puntos a su equipo

A.M.

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:48

Comenta

Berke Ozer se convirtió anoche en el héroe del Lille con una actuación que pocas veces se ha visto. El portero detuvo tres penaltis consecutivos en el minuto 82 del partido, cuando su equipo trataba de mantener el 0-1 ante la Roma en el Olímpico, y gracias a su habilidad los tres puntos se fueron para Francia.

Era el minuto 82 cuando el árbitro señaló penalti a favor de la Roma por mano de Mandi. Los locales tenían la oportunidad de empatar. Dovbyk lanzó y Ozer detuvo la pena máxima, pero el rechace le cayó a un futbolista que previamente había invadido el área de manera ilegal y el VAR instó al colegiado a repetir el lanzamiento. De nuevo, Dovbyk. Tiró al mismo lado y lo volvió a fallar. Pero esta vez fue Ozer quien se adelantó y cometió la infracción. El árbitro ordenó repetir por segunda vez el penalti y la Roma decidió cambiar el lanzador. Soulé cogió el balón, lanzó a la esquina contraria... y de nuevo Berke Ozer rechazó el penalti.

Parar tres penaltis consecutivos en una misma jugada no está a la altura de casi nadie, aunque en la Liga española se vivió algo similar la temporada pasada, durante un Girona-Athletic. Gazzaniga le detuvo un primer penalti a Berenguer y después otro a Iñaki Williams. Este último lanzamiento se tuvo que repetir y Gazzaniga volvió a detener el penalti, esta vez, a Ander Herrera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  2. 2 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  3. 3

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  4. 4

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  5. 5

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»
  6. 6 Un importante festival de música cerca de Bilbao por carretera anuncia su cierre: «Nos vamos»
  7. 7 Ayuso usa a la izquierda abertzale para cargar contra la flotilla: «Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta»
  8. 8 Ana Mena sorprende con una foto desnuda en Instagram y un importante anuncio
  9. 9

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  10. 10

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El portero del Lille para el mismo penalti tres veces y silencia el Olímpico de Roma

El portero del Lille para el mismo penalti tres veces y silencia el Olímpico de Roma