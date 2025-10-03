El portero del Lille para el mismo penalti tres veces y silencia el Olímpico de Roma Berke Ozer se convirtió en el gran protagonista de la noche y le dio los tres puntos a su equipo

A.M. Viernes, 3 de octubre 2025, 10:48 Comenta Compartir

Berke Ozer se convirtió anoche en el héroe del Lille con una actuación que pocas veces se ha visto. El portero detuvo tres penaltis consecutivos en el minuto 82 del partido, cuando su equipo trataba de mantener el 0-1 ante la Roma en el Olímpico, y gracias a su habilidad los tres puntos se fueron para Francia.

Insólito lo que acaba de pasar en el Roma-Lille.



Penalti. Dovbyk lanza, el portero detiene y el rechace lo toca un jugador que había entrado antes en el área. El VAR revisa la jugada y anula el penalti, que debe repetirse.



Segundo penalti: vuelve a tirar Dovbyk y el portero lo… pic.twitter.com/SvwB1zkdks — Rematesbets (@Rematesbets) October 2, 2025

Era el minuto 82 cuando el árbitro señaló penalti a favor de la Roma por mano de Mandi. Los locales tenían la oportunidad de empatar. Dovbyk lanzó y Ozer detuvo la pena máxima, pero el rechace le cayó a un futbolista que previamente había invadido el área de manera ilegal y el VAR instó al colegiado a repetir el lanzamiento. De nuevo, Dovbyk. Tiró al mismo lado y lo volvió a fallar. Pero esta vez fue Ozer quien se adelantó y cometió la infracción. El árbitro ordenó repetir por segunda vez el penalti y la Roma decidió cambiar el lanzador. Soulé cogió el balón, lanzó a la esquina contraria... y de nuevo Berke Ozer rechazó el penalti.

Parar tres penaltis consecutivos en una misma jugada no está a la altura de casi nadie, aunque en la Liga española se vivió algo similar la temporada pasada, durante un Girona-Athletic. Gazzaniga le detuvo un primer penalti a Berenguer y después otro a Iñaki Williams. Este último lanzamiento se tuvo que repetir y Gazzaniga volvió a detener el penalti, esta vez, a Ander Herrera.

Temas

Audiencias