La fiesta de los 'Spurs': una canción discotequera de los 90 y cien ertzainas para evitar la invasión del césped

San Mamés ocupa un lugar preferente en la historia del Tottenham. En este estadio volvieron a levantar un trofeo europeo tras una prolongada ausencia de ... 41 años. La larga espera provocó un festejo por todo lo alto. Por megafonía se colocó a todo volumen el pegadizo 'Freed From Desire', una canción muy oportuna porque su traducción es 'Liberado del deseo'. Es un tema muy pegadizo de la italiana Gala Rizzatto que alcanzó el número 1 de las listas en el año 1996. Los jugadores se colocaron frente al fondo sur que ocupaban sus hinchas y entre todos la corearon a voz en cuello.

Todo ello en medio de un enorme despliegue de seguridad. Nada más acabar el partido, alrededor de un centenar de ertzainas se colocaron en una de las bandas y los dos fondos -la otra estaba ocupada por cámaras y fotógrafos- para evitar invasión del campo por parte de los espectadores.

En el fondo del United no tenían ningún problema. Al poco de señalarse el final del duelo, las gradas que ocupaban los de Manchester ya estaban prácticamente vacías. Solo había fiesta en la zona de los londinenses.

Los jugadores cantaban y bailaban con unos hinchas emocionados que no tenían ninguna intención de abandonar San Mamés. Estuvieron así alrededor de veinte minutos, el tiempo que tardó en arrancar la ceremonia de entrega de los trofeos.

Pasaron primero los árbitros, luego el United y a las 23.17 comenzaron a desfilar por el trofeo que Aritz Aduriz llevó a su sitio. Otra vez bailes y fiesta mientras los jugadores del United, deportivos y desconsolados, eran testigos desde un lateral. Dos minutos después, su capitán, el surcoreano Son, levantó el trofeo al cielo de Bilbao. Los jugadores del United no esperaron más y abandonaron el campo.

Y comenzó otro momento inolvidable para los londinenses. La megafonía colocó un atronador 'We Are The Champions', de Queen. Era verdad. Cuarenta y un años después el Tottenham volvía a triunfar en Europa. Y para que quedara claro el siguiente tema fue el 'Glory, Glory Tottenham'.