El arbitraje vizcaíno regresa hoy a la Champions tras 14 años de ausencia

De Burgos Bengoetxea dirigirá este miércoles el Atalanta-Slavia de Praga y tomará el relevo de Iturralde González, el último en actuar en la Liga de Campeones

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:41

Ricardo de Burgos Bengoetxea (Bilbao, 1986) tomó su primera decisión en el arbitraje lejos de un campo de fútbol. «Un día llegué a casa y ... le dije a mi padre: 'aita, quiero ser árbitro, inscríbeme'. No le hizo mucha gracia. Hasta el día de hoy no me ha visto en ningún campo de fútbol, ni en la televisión». Aquella confesión fue hace diez años, después de que Ritxi, como le conocen los más cercanos, ascendiese a Primera División. Ahora, tras más de 250 partidos en la élite, suma un nuevo hito a su historial. El colegiado vasco, que actuará junto a Iker de Francisco, debutará este miércoles en la Champions dirigiendo el Atalanta-Slavia de Praga. Un partido de ensueño: supone también la vuelta del arbitraje vasco a la máxima competición europea.

