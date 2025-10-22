La jueza archiva la querella del Nàstic contra el árbitro vizcaíno Eder Mallo El Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona no ve indicios de delito en las decisiones arbitrales tomadas por el colegiado durante el polémico partido ante el Málaga

El Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona ha archivado la querella presentada por el Nástic de Tarragona contra el árbitro vizcaíno Eder Mallo Fernández. El club catalán le denunció por presunta corrupción deportiva y falsedad documental por las decisiones tomadas durante su actuación en el partido que les enfrentó al Málaga en la final del play-off de ascenso a Segunda. Los catalanes se quedaron sin promoción y en base a los informes elaborados por un detective privado y un exárbitro de Primera División, que veían «errores flagrantes» en el arbitraje, se querellaron contra el colegiado vizcaíno, adscrito al colegio castellano-leonés.

Con el archivo de la causa se da por concluido un capítulo que ha sentado un precedente histórico en el fútbol español. El Nástic de Tarragona ha sido el primer club español en querellarse contra un árbitro al sentirse perjudicado por sus decisiones.

En aquel encuentro celebrado en Tarragona en junio del año pasado, la tensión por el frustrado ascenso, que se escapó en los minutos finales de la eliminatoria, se apoderó de la grada y del equipo local. El colegiado bilbaíno subrayó en el acta arbitral que llegó a temer por su «integridad física, al ver cómo aficionados abrían la puerta» y le increpaban mientras que la seguridad del estadio presente le indicó que era «imposible retirar y controlar a esta gente puesto que, según nos dicen, son varios directivos y propietarios del club». Eso sucedió tras el pitido final, apenas un minuto después del definitivo 2-2 del Málaga. Antes, el propio Mallo Fernández detuvo el partido durante cinco minutos por el constante lanzamiento de objetos y balones al terreno de juego.

Según las pruebas aportadas por el Nástic, y ahora desestimadas por la Justicia, en base a las grabaciones realizadas por la agencia de detectives de Francisco Marco, Método 3, Eder Mallo mintió cuando en el acta arbitral aseguró que había temido por su integridad física. Por esta razón le acusa de un delito de falsedad documental. Los insultos y amenazas que describió el árbitro en el acta fueron el principal argumento para que la Federación sancionase al Nàstic con el cierre de su estadio cuatro partidos. En el informe del detective privado se podían leer consideraciones como que el árbitro «denota un perfil anticatalán muy importante».

En la querella contra Eder Mallo Fernández se le acusó de pitar de forma premeditada para favorecer al Málaga y asegurarse de este modo su ascenso como colegiado de Segunda División, quintuplicando así su salario anual hasta los 100.000 euros. Según el exárbitro Xavier Estrada Fernández, que también aportó un informe favorable a los intereses del club catalán, en la actuación de Mallo Fernández se produjeron «más de trece errores arbitrales flagrantes, entre los cuales destacan nueve acciones de jugadores del Málaga que deberían haber sido sancionadas con tarjeta amarilla».