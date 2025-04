El vizcaíno De Burgos Bengoetxea rompe a llorar: «Es jodido cuando un hijo tuyo llega a casa llorando porque le dicen en el colegio que su padre es un ladrón»

Juanma Mallo Viernes, 25 de abril 2025, 14:41 | Actualizado 14:59h. Comenta Compartir

Ricardo de Burgos Bengoetxea (Bilbao, 39 años) será el encargado de dirigir este sábado la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid, uno de los partidos más complicados para un árbitro profesional. Él lo sabe y lo asume. No solo es difícil porque hay un título en juego entre los dos clubes más potentes de España, sino también por la presión con la que desde una y otra parte tratan de influir en el encargado de impartir justicia. Este viernes, horas antes del duelo, se le ha cuestionado al vizcaíno por las habituales maniobras de Real Madrid TV para 'coaccionar' a los colegiados, una estrategia de la que también ha sido víctima.

Él, sin embargo, ha querido ir más allá. Ha hablado del sufrimiento de los colegiados, de las situaciones, por desgracia cotidianas, que padecen muchos de ellos. Y ha puesto un ejemplo. «Te voy a contar situaciones que han pasado a compañeros míos y luego tú me das tu valoración porque quiero que me contestes -le dice al periodista que le ha cuestionado por la televisión blanca y su influencia-. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido», ha dicho en la rueda de prensa oficial previa al duelo de este sábado por la noche.

Al terminar esa frase, comienza la emoción. Un nudo en la garganta. Y De Burgos, hijo de colegiado, se refiere a la estrategia que sigue con su familia para evitar que todo lo que se dice sobre su persona no les afectan, en especial a los más pequeños. «Lo que hago, en mi caso -en este momento es cuando comienzan las lágrimas y se le rompe la voz-, es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca como un deportista más y eso es muy jodido. No se lo deseo a nadie», proclama.

Abrazo entre compañeros

Humanos como son, personas de carne y hueso, el bilbaíno también ha lanzado un deseo al aire. «El día que me vaya de aquí quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y de lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho a lo que están pasando muchos compañeros y compañeras no del fútbol profesional, sino sobre todo al fútbol base. Que cada uno haga una reflexión de por dónde queremos ir y de lo que queremos en el deporte y en el fútbol», ha lanzado el vizcaíno, que ya dirigió una final de la Supercopa entre el Barcelona y el Madrid.

Nada más terminar esa frase, la conferencia de prensa toca a su final. Entonces, De Burgos se levanta y su compañero, González Fuertes, la persona que estará en el VAR, le da un abrazo de complicidad, de amistad, entre dos personas que han estado en el punto de mira de los aficionados muchas veces.