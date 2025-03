«Algunas lesiones aumentan en el fútbol porque ahora se juega más rápido»

José Félix Cachorro Bilbao Sábado, 22 de marzo 2025, 00:44 Comenta Compartir

El fútbol ha cambiado en los últimos años y los jugadores también lo notan en forma de lesiones. Es uno de los principales temas tratados en la jornada con especialistas mundiales que tuvo lugar ayer en San Mamés, adonde acudieron expertos en medicina deportiva y profesionales de clubes de primer nivel. Este encuentro fue promovido por la Red de Investigación HSL-Prevent, financiada por el Consejo Superior de Deportes e integrada por científicos de universidades de todo el mundo y profesionales de clubes de Europa (Athletic, Barcelona, Atlético, Sevilla, París Saint Germain, Inter de Milán, Juventus o Manchester City, entre otros) y América.

Uno de los organizadores del encuentro, el catedrático en Ciencias del Deporte Pedro Alcaraz, sostiene que «la verdad es que hay un interés muy, muy importante por parte de los clubes por entender el mecanismo de la lesión de isquios y también por saber cómo prevenirla». Este problema, que afecta a la parte posterior del muslo, tiene una mayor incidencia en la actualidad que en temporadas pasadas. «Uno de los factores que está asociado a esta lesión es el cambio de juego; el fútbol ahora es mucho más rápido y hay muchos más contraataques, muchos más esprints», apunta Alcaraz, que también explica que «otro motivo principal está relacionado con la falta de recuperación, que está muy de moda, y el exceso de carga, tanto de entrenamiento como de competición».

El investigador de la UCAM se basa en informes recientes, concretamente en estudios epidemiológicos de clubes de la UEFA, para afirmar que el 'nuevo' fútbol repercute en sus practicantes de forma diferente a tiempos anteriores. «Hace diez-quince años estaban la lesión de isquios, del ligamento cruzado anterior, lesiones ligamentosas, la de abductores... estaban más o menos a la par, pero ha habido un aumento progresivo de la de isquios y en la actualidad es ya el 25% de las lesiones que se producen en el fútbol profesional».

También una recuperación insuficiente propicia este tipo de dolencias. En este punto reaparece las 72 horas de reposo recomendadas por la FIFA y los médicos. Alcaraz asegura que «todos los estudios científicos dicen que como mínimo el tiempo de descanso que se necesita tras un partido de alta intensidad de élite deberían de ser 72 horas, porque hasta este tiempo el sistema neuromuscular no está recuperado. ¿Eso qué significa? Que el jugador que no haya descansado esas 72 horas se va a ver afectado. Es decir, si tiene que hacer más esprints, los va a hacer más lentamente y su volumen de esprints va a bajar, pero también se reducirá su capacidad de saltar, de desacelerar o incluso de chutar. Pero el principal problema no es que baje el rendimiento, sino que cuando se acumula una alta fatiga neuromuscular se asocia a un alto riesgo de lesión». También se ha demostrado que los equipos «con un periodo más congestionado de partidos sufren el incremento de lesiones un 20% más que otros equipos. Se pierde la vistosidad del fútbol, pero también peligra la salud de los jugadores».

La UEFA realizó un estudio para conocer la incidencia de las lesiones en los isquiotibiales y la carga de trabajo en el fútbol profesional masculino durante 21 temporadas, de la 2001-02 a la 2021-22. Se registraron 2.636 lesiones isquiotibiales en un periodo de 2.131.561 horas. El 34% se produjo durante los entrenamientos y el 66% restante, en partidos. El 18% fue consecuencia de recaídas, la mayoría de ellas (69%) tempranas, al afectar al futbolista en menos de dos meses respecto a la primera lesión.

Inteligencia artificial

La jornada de San Mamés sirvió para que clubes expusieran sus inquietudes y expertos en medicina deportiva mostraran sus avances. «Se trata de orientar las investigaciones en base a las necesidades de los profesionales del fútbol y que estos escuchen los últimos avances que estamos teniendo y aplicarlos en su día a día. Es un binomio de retroalimentación para que al final se reduzcan las lesiones y el rendimiento sea el máximo posible a corto y largo plazo, desde chavales jóvenes hasta el primer equipo», señala Alcaraz.

Entre otras novedades, la red de especialistas desarrolla herramientas en torno a la inteligencia artificial para la previsión de lesiones, «en colaboración con empresas de inteligencias artificial, con los clubes, con científicos. Estamos elaborando un producto mínimo viable que verá la luz este verano, en pretemporada, para que ya algunos clubes puedan empezar a usarlo».