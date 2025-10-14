El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del Juvenil A del Leioa que es líder en Juvenil División de Honor Nacional. SD Leioa
El Leioa presume de cantera: manda en las dos máximas categorías de juvenil por delante de Athletic, Real...

La entidad azulgrana admite que la situación clasificatoria puede ser «coyuntural» pero se considera «el club que mejor trabaja el fútbol de todo Euskadi, quitando las estructuras profesionales»

Peru Olazabal

Martes, 14 de octubre 2025, 17:50

Hablar de clubes formativos ejemplares en Bizkaia es hacerlo del Danok Bat, el Santutxu, el Romo, etc. No obstante, durante los últimos años, el Leioa ... se ha convertido en uno de los grandes referentes en este sentido. Las dos máximas categorías en la etapa de Juvenil -División de Honor Nacional y Liga Nacional-, que son un gran escaparate de jóvenes promesas, reflejan el buen trabajo que se está realizando desde la entidad leioztarra con los más jóvenes. El conjunto azulgrana es actualmente el primer clasificado en ambas ligas, por delante de estructuras profesionales, como son el Athletic, la Real Sociedad, Eibar, Osasuna o Deportivo Alavés, entre otros. Un dato más que llamativo.

