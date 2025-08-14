Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda» El exjugador del Athletic y entrenador del Rayo critica que el Villarreal-Barça se dispute en Miami y denuncia la hipocresía del sector

Aitor Echevarría Jueves, 14 de agosto 2025, 16:33 | Actualizado 16:50h. Comenta Compartir

El técnico del Rayo Vallecano Iñigo Pérez protagonizó esta mañana las declaraciones más contundentes de la jornada al reflexionar sobre el estado del fútbol moderno, poniendo como ejemplo la decisión de disputar el Villareal-Barcelona en Miami.

«Personalmente, no me gusta que un partido de LaLiga se lleve a Estados Unidos», afirmó en la rueda de prensa previa al Girona - Rayo Vallecano, que abrirá la temporada de Liga. Sin embargo, su intervención no se quedó en una simple negativa. El técnico aprovechó para lanzar un dardo al funcionamiento de la industria: «Está muy bien quejarse, pero la mayoría no hacemos nada por salirnos de esta rueda. Si quieres seguir cobrando y 'chupando del bote', como se suele decir, tienes que aceptarlo. Y a mí no me gusta».

Pérez no evitó la autocrítica. Reconoció que, como parte del engranaje, también se beneficia de un sistema que considera desproporcionado: «Cobramos salarios indecentes para lo que hacemos, pero todos, en mayor o menor medida, estamos atrapados en este negocio». Para el navarro, el caso del Villarreal-Barça no es un hecho aislado, sino el reflejo de una tendencia creciente en el fútbol, basada en priorizar los ingresos televisivos por encima de la esencia de la competición, dejando totalmente de lado al aficionado.

La decisión de llevar un partido oficial fuera de España ha generado un amplio rechazo. Desde el Real Madrid, que ha solicitado al Consejo Superior de Deportes que frene el plan, hasta futbolistas y dirigentes que lo califican de falta de respeto a los aficionados locales. Entre ellos, el presidente del Getafe, Ángel Torres, que ha tildado la idea de «aberración».

Más allá del debate sobre la sede, el entrenador del Rayo también abordó otra preocupación: las altas temperaturas con las que se inicia el curso liguero. El duelo ante el Girona está programado para las 19.00 horas, una franja en la que, en pleno mes de agosto, el termómetro puede seguir marcando cifras exigentes. «Cada año tengo este dilema entre lo justo y lo que no lo es», refiriéndose al tener que jugar con altas temperaturas, «aun así, hay que seguir adelante».

Coincide con Simón

Iñigo Pérez se mostró de acuerdo a las críticas de Unai Simón sobre el partido Villarreal-Barça en Miami, reconociendo que la decisión falta al respeto a los aficionados y al espíritu de LaLiga. Sin embargo, el técnico del Rayo subrayó algo que el portero rojiblanco no llegó a decir: que todos forman parte de esta «rueda» del fútbol moderno, y que todos quieren seguir cobrando y beneficiándose del sistema, mientras que pocos toman medidas reales para cambiarlo.