Unai Simón, muy crítico con el partido de Liga que se jugará en Miami: «Es una falta de respeto al aficionado»

El portero del Athletic reivindica el papel del socio y de los seguidores de los equipos: «Si no fuese por ellos el fútbol no existiría»

Alain Mateos

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:04

Era el tema del día y Unai Simón no solo no ha esquivado la pregunta sobre el Villarreal-Barça, que parece que se jugará en Miami, sino que se ha mostrado muy crítico al respecto. Para el portero rojiblanco «es una falta de respeto al aficionado» y en el caso de que esta oportunidad de jugar en el extranjero se le presentase al Athletic, este se muestra contrario: «No lo veo factible porque aunque se pague desplazamiento y entrada, hay muchos aficionados que no pueden permitírselo».

El lunes la Federación aprobó por primera vez en su Junta Directiva, y a instancias de LaLiga, trasladar un partido de la competición nacional a tierras foráneas. El partido escogido ha sido el Villarreal-Barça que, si la FIFA lo aprueba, se jugará el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami.

La propuesta ya cuenta con el rechazo frontal de la FASFE -principal asociación de aficionados del fútbol- y la AFE -agrupación de futbolistas profesionales-. Unai Simón ha sido este miércoles uno de los primeros jugadores en posicionarse claramente en contra del sueño americano de Javier Tebas y lo ha hecho con una defensa de los derechos de los aficionados, a los que considera imprescindibles en la industria. «Si no fuese por ellos el fútbol no existiría».

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

