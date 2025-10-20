Un futbolista de 18 años, secuestrado y asesinado por unos falsos representantes Cheikh Touré viajó a Ghana con la promesa de unirse a un equipo profesional, pero le mataron debido a que su familia no pudo pagar el rescate

Juanma Mallo Lunes, 20 de octubre 2025, 17:05 | Actualizado 17:24h. Comenta Compartir

Cheikh Touré, un portero de 18 años nacido en Senegal, fue asesinado el pasado sábado en Ghana donde acudió con la promesa de unirse a un equipo de fútbol profesional. Sin embargo, todo era un engaño. Fue secuestrado y ante la imposibilidad de que la familia pudiera pagar el rescate, sus captores, unos falsos representantes, le mataron. El joven ha sido víctima de una red de tráfico de personas y el Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses Residentes en el Extranjero ya ha adelantado una investigación en profundidad para esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo fue hallado en la ciudad ghanesa de Kumasi. Desde el primer momento, funcionarios de la embajada de Senegal en Ghana han dado soporte a la administración local. «En este contexto, dos agentes de la Embajada serán enviados a Kumasi, a partir del domingo 19 de octubre de 2025, para ayudar a las autoridades locales en los procedimientos administrativos y legales con el fin de preparar, en conjunto con la familia, la repatriación de los restos a Senegal tan pronto como se hayan obtenido las autorizaciones necesarias». «El Ministerio desea expresar su más sentido pésame a la familia doliente y asegurarles que este asunto está siendo seguido de cerca.«

Al parecer, Touré fue secuestrado por un grupo de personas armadas. En un primer momento, le dijeron que se iba reunir con un equipo de fútbol profesional. Pero nada más lejos de la realidad. Los delincuentes pidieron una cantidad de dinero a la familia, que no pudo abonar y le ejecutaron.

