La Federación Vasca saca pecho de la asistencia al Euskadi-Palestina: 20.584 aficionados más que en el España-Turquía La entidad compara las cifras en la grada con la población de cada territorio donde se disputó el partido

Bruno Vergara Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:56

La Federación Vasca de Fútbol ha sacado pecho comparando la asistencia del Euskal Selekzioa-Palestina, del pasado sábado, respecto a otros encuentros de selecciones disputados entre el 12 y 18 de noviembre, entre los que está el España-Turquía de este martes. Para ello, ha publicado una tabla en la que exponen los números de espectadores de cada partido, comparándolo con los habitantes del territorio donde se disputó.

Bizitakoa kokatzeko:



🔹🇭🇺9,6 milioi biztanle

🔹𝗘𝘂𝘀𝗸𝗮𝗹 𝗛𝗲𝗿𝗿𝗶𝗮 3 milioi biztanle

🔹🇮🇪5,3 milioi biztanle

🔹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿5,4 milioi biztanle

🔹🇬🇪3,7 milioi biztanle

🔹🇹🇷87,7 milioi biztanle

🔹🇫🇷68,6 milioi biztanle

🔹🇪🇸49,4 milioi biztanle

🔹@FCF_CAT 8,2 milioi biztanle https://t.co/y7GzDtDZ6s pic.twitter.com/zTSKLnlU6q — Euskadiko Futbol Federakundea - Federación Vasca (@EFF_FVF) November 19, 2025

El partido entre Euskadi y Palestina reunió a 51.396 en las gradas de San Mamés, frente a los 30.812 espectadores del España-Turquía en La Cartuja de este martes. Son 20.584 más, pero el dato aportado por la Federación va más allá. Compara la población de España, con 49,4 millones, frente a la del País Vasco, con solo tres, dejando entrever el gran interés que provocó la cita en La Catedral frente al encuentro de La Roja en Sevilla.

Ampliar A la izquierda, la grada del Cataluña-Palestina en Barcelona, y a la derecha la del España-Turquía en Sevilla.

Asimismo, la entidad vasca mete en la comparativa al encuentro entre Cataluña y Palestina, que reunió ayer a 30.018 seguidores en el Estadi Olimpic Lluis Companys. Un choque disputado en Barcelona y donde la población total de la comunidad es de 8,2 millones de personas.

En la tabla publicada por la Federación, solo el Hungría-Irlanda, disputado en el Puskas Arena, donde acudieron 59.411 personas, supera en asistencia al partido de San Mamés. Sin embargo, Hungría cuenta con una población de 9,6 millones de habitantes por los 3 de Euskadi.