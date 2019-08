La EURO 2020 bate récords con 19,3 millones de solicitudes de entradas Exterior del estadio de San Mamés, que será una de las sedes de la Eurocopa 2020. 1,5 millones de entradas salieron a la venta desde el 12 de junio hasta el 12 de julio de 2019 EL CORREO Martes, 27 agosto 2019, 19:24

La UEFA recibió 19,3 millones de solicitudes de entradas durante la primera fase de venta de entradas para la UEFA EURO 2020, batiendo el récord de 11 millones establecido en la fase equivalente previa a la UEFA EURO 2016.

Paga a tiempo: no te arrepientas

Con una demanda de entradas tan alta, la UEFA está instando a los aficionados que tengan éxito en el sorteo de asignación de entradas a que hagan todo lo posible por pagar sus entradas a tiempo para asegurarse el 'LIVE IT.FOR REAL'.

Los aficionados que no paguen sus entradas dentro del tiempo asignado pueden perderse la oportunidad de formar parte de la mayor EURO de la historia, ya que en el futuro habrá muy pocas oportunidades para que el público general compre entradas.

Todo lo que necesitas saber

• Se solicitaron 1,9 millones de entradas para la final, que se celebrará en el Wembley Stadium el 12 de julio de 2020: 22 veces la capacidad del estadio. Como era de esperar, la final fue el más solicitado de los 51 partidos de la Eurocopa 2020.

• Aproximadamente el 50% de las entradas finales (alrededor de 43.500) estuvieron disponibles durante esta ventana de ventas, lo que significa que la UEFA recibió aproximadamente 44 solicitudes por cada entrada disponible.

• La petición de entradas para la final en esta fase duplicó la demanda de entradas de la UEFA EURO 2016 en el Stade de France de París.

• Se recibieron más de 540.000 solicitudes para el partido inaugural de la UEFA EURO 2020, que se celebrará en el Stadio Olimpico de Roma el 12 de junio de 2020, lo que supuso aproximadamente ocho veces la capacidad de la sede.

• Después de las semifinales y la final, la mayor demanda de entradas se registró en los partidos de la fase de grupos de Múnich y Ámsterdam.

• En promedio, cada aficionado solicitó 14 entradas para partidos en al menos dos sedes: una prueba de cómo el público ha adoptado el formato único del torneo, con partidos que se juegan en 12 sedes europeas.

• Se recibieron solicitudes de 213 países: una clara indicación del alcance global de la UEFA EURO 2020.

• La mayor demanda de entradas entre la población local se produjo en San Petersburgo, donde aproximadamente el 81% de las solicitudes procedían de Rusia.

• Además de los países anfitriones, ha habido una fuerte demanda de entradas por parte de aficionados de países vecinos, incluyendo Polonia, Francia y Austria.

¿Qué pasa después?

Las entradas para todas las sedes se asignarán mediante un sorteo al azar y justo que se llevará a cabo a finales de julio de 2019. Los aficionados serán informados del resultado de sus solicitudes a más tardar a mediados de agosto de 2019.

¡Mira la bandeja de entrada!

Si los aficionados tienen éxito, se les notificará por correo electrónico y se les invitará a pagar sus entradas en un plazo determinado (aproximadamente diez días).

¿Cuándo es la próxima fase de ventas?

La próxima oportunidad para solicitar entradas será en diciembre de 2019 (después del sorteo de la fase final), cuando las entradas se pondrán a disposición de los aficionados a través de las federaciones nacionales participantes (ANP). Sin embargo, para poder solicitar entradas durante esta fase, los aficionados deben cumplir los criterios específicos definidos por las federaciones nacionales.

'Fans First'

Si los solicitantes seleccionados no efectúan el pago antes de la fecha límite establecida, sus entradas volverán a ponerse a la venta. Los aficionados que no tuvieron éxito en la fase de apertura serán los primeros en ser notificados sobre la oportunidad de comprar entradas a través del programa de la UEFA 'Fans First'.

Paquetes de hospitalidad oficiales

También hay paquetes de hospitalidad disponibles para todas las sedes de la UEFA EURO 2020. Visite euro2020.com/hospitality para inscribirse ahora.