Espectacular bronca de Iñigo Pérez a Iván Balliu, que se marchó molesto por el cambio

El entrenador navarro abandonó Vallecas antes de tiempo «por una indisposición» y no asistió a la rueda de prensa

A. Mateos

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:04

Iñigo Pérez fue el héroe anoche en Vallecas. Su equipo comenzó perdiendo dos goles a cero contra el Lech Poznan polaco y tras un cuádruple cambio del navarro, el equipo reaccionó y acabó remontando. Pese a la alegría y a la euforia desatada en el estadio, Iñigo ya no se encontraba en las instalaciones deportivas. Nada más concluir el partido se marchó a su casa.

¿El motivo? Según su presidente Martín Presa se debió a «una indisposición», aunque todo apunta a que se debe a un enfrentamiento que tuvo el entrenador con uno de los capitanes, Iván Balliu. El defensor fue uno de los sacrificados en el cuádruple cambio y, al parecer, no le gustó la decisión de su entrenador. Nada más sentarse en el banquillo, Iñigo le abroncó de tal manera que las cámaras de Movistar captaron el momento.

Tras el encuentro, los jugadores del Rayo quisieron quitar hierro a lo sucedido aunque en sus declaraciones se intuía que no había sido una bronca más. «Son cosas que pasan en el vestuario. Iñigo es una persona que tiene las emociones a flor de piel. Unas veces se va el último y otras, el primero», señaló Pedro Díaz.

Ratiu, que sustituyó a Balliu, aclaró que hubo charla tras el encuentro: «Hemos celebrado y luego ha habido una reunión de los futbolistas en el vestuario. Iñigo ya no estaba. Son cosas que pasan. No tenía que haber salido y ha salido». Y Jorge de Frutos apuntó directamente a su compañero: «Sabe que no lo ha hecho bien».

Te puede interesar

