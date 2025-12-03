El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de la SD Amorebieta, Jon Larrea; la alcaldesa Ainhoa Salterain; y Serafín Loroño, representante de la empresa patrocinadora Lointek L.M

23 equipos y cerca de 350 jugadores alevines se enfrentarán este fin de semana en Amorebieta

La 21.ª edición de la 'Lointek Amorebieta-Etxano CUP' convertirá el campo de Txolon en un escaparate internacional del fútbol 7

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:39

Comenta

El campo de Txolon se convertirá este fin de semana en el epicentro del fútbol base con la celebración de la 21.ª edición de la 'Lointek Amorebieta-Etxano CUP'. Se trata de un torneo internacional de fútbol 7 en el que tomarán parte 23 equipos y alrededor de 350 futbolistas de categoría alevín. La cita fue presentada en el ayuntamiento por el presidente de la SD Amorebieta, Jon Larrea; la alcaldesa Ainhoa Salterain; y Serafín Loroño, representante de la empresa patrocinadora Lointek, quienes subrayaron el prestigio alcanzado por la competición.

El campeonato comenzará el sábado a las 9.30 horas con una primera fase en la que participarán doce equipos divididos en tres grupos. En el A estarán Ikastxiki FE, Gernika Club, CD Betoño y Athletic Gipuzkoa Eskola; en el B, SD Amorebieta B, CD Arratia, CD Aurrera de Vitoria y EDF Promesas de Logroño; y en el C, Aretxabaleta KE, Bermeo FT, Club Bansander y Txantrea KKE. Al término de las competiciones de la mañana, los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros accederán a las eliminatorias que comenzarán a las 16.00 horas. Asimismo, el vencedor obtendrá una plaza definitiva de cara al día siguiente.

La jornada del domingo repetirá horarios y formato. En esta fase principal competirán Girondins Bordeaux, Real Valladolid, FC Porto y Deportivo Alavés en el grupo A; el SD Amorebieta, Athletic Club, RC Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid en el B. De igual manera, el Real Racing Club, Real Sociedad, CA Osasuna y el ganador del día anterior formarán el C. A las 9.30 horas empezará la liguilla y los ocho conjuntos más destacados avanzarán a los cuartos de final, previstos a las 16.00 horas. La final se disputará a las 18.15 horas, y todos los encuentros del Campo 1 podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube del club.

Las entradas permitirán acceder durante todo el día y tendrán un precio de 3 euros para el público general el sábado —siendo gratuita para socios—, mientras que el domingo costarán 5 euros, con tarifa reducida de 3 euros para las personas asociadas, que deberán mostrar su carnet. A lo largo del fin de semana se sortearán premios como camisetas de los equipos participantes, un vale para dos personas en Boroa Jatetxea o una cesta de Navidad, y habrá servicio de bar con bebida y comida. Por motivos logísticos, el aparcamiento de Txolon permanecerá cerrado ambos días, por lo que la organización recomienda utilizar las diferentes zonas de estacionamiento disponibles en la localidad.

