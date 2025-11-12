Los entrenadores vizcaínos Bolo y Movilla ya tienen banquillo

Jon Pérez 'Bolo' (Bilbao, 51 años) y David Movilla (Barakaldo, 45) ya tienen equipo. El primero ha fichado por el Huesca, de Segunda, y el ... segundo por el Marbella, de Primera RFEF.

Bolo firma hasta junio de 2027 por el Huesca, en donde sustituye a Sergi Guilló, destituido el martes tras empatar ante el Andorra y con los aragoneses un punto por encima del descenso.

El bilbaíno es un técnico con una amplia experiencia en una categoría en la que siempre ha ofrecido resultados. Este exdelantero del Athletic y el Rayo lleva casi 200 partidos en Segunda entre la Ponferradina, Oviedo y Burgos.

En Marbella, Movilla releva a Carlos de Lerma, cesado tras perder 1-2 con el Alcorcón y con el equipo en puestos de descenso a Segunda RFEF.

El baracaldés es un técnico de dilatada trayectoria, con casi dos centenares de encuentros dirigidos en la tercera categoría. Su carrera está marcada por los buenos resultados: llevó al Barakaldo y al Zamora a pelear por subir a Segunda y logró dos ascensos consecutivos a Primera RFEF con el Sabadell y Zamora. Además, en sus inicios protagonizó el salto histórico del Leioa desde el fútbol regional hasta la antigua Segunda B.