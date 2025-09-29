El emotivo comunicado del Colindres tras la muerte de su portero de 19 años El guardameta ha fallecido este martes tras un choque con un rival durante un partido disputado el sábado

El Colindres ha publicado un emotivo comunicado en el que expresa un «profundo dolor» por la muerte de Raúl Ramírez (Santoña, 2006), joven portero de 19 años, por golpe fortuito durante el partido disputado el sábado. El equipo ha expresado su más profundo pésame a la familia y amigos del joven.

«A sus padres, Emilio y María José, su hermana María y su pareja Ariadna, vuestro dolor es el nuestro y nos tenéis aquí para lo que necesitéis, Colindres es vuestra casa», han escrito en un comunicado publicado este lunes en las redes sociales.

Un mensaje en el que recuerdan al jugador, que llegó este pasado verano al club. «Desde el primer momento nos ganaste a todos con tu compromiso y predisposición pero sobre todo por tu calidad humana». Además, han destacado que es «un ejemplo para todos los jóvenes que quieran jugar al fútbol.»

«Un trocito de cada uno de nosotros se va contigo y tú recuerdo quedará para siempre en cada uno de nosotros», concluye el comunicado.

