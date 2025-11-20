El día que Zubizarreta nunca olvidará: «Hay dos horas de mi vida que no sé dónde están» El exportero del Athletic desvela uno de los episodios más inquietantes que sufrió durante su carrera deportiva

A. Mateos Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:46 Comenta Compartir

Andoni Zubizarreta, una de las grandes leyendas del fútbol español, recordó recientemente uno de los episodios más oscuros que vivió durante su carrera deportiva. Le ocurrió en 1994 cuando cerró su etapa en Barcelona y llegó a Valencia.

Zubizarreta recuerda el momento más complicado de su trayectoria: "Hay dos horas de mi vida que no sé donde están". Puedes escuchar la entrevista completa en 👉https://t.co/6P1qDh74y1 pic.twitter.com/wNXj4G2WWl — Julia en la Onda (@Juliaenlaonda) October 18, 2025

El equipo ché había arrancado bien la Liga y todo eran sonrisas en el vestuario. Un día, Zubizarreta llegó dos horas tarde al entrenamiento. «Vivía en Rocafort e iba a Paterna, que está a cinco minutos en coche. Un día, no sé por qué, paré el coche y estuve aparcado durante no sé cuánto tiempo. Lo que yo pensé que fueron cinco minutos, se alargó mucho más», confesó en el programa de Julia Otero, en 'Onda Cero'. «Después, cogí el coche y me dirigí al entrenamiento. Cuando llegué, ya había terminado».

La charla con su entrenador Carlos Alberto Parreira difícilmente se puede olvidar. El técnico le preguntó 'qué había pasado' y Zubizarreta le contó lo ocurrido y le confesó que esas «dos horas de mi vida no sé dónde están».

Zubizarreta sigue ligado al mundo del fútbol. Después de su paso poco exitoso por la dirección deportiva del Barcelona, el exfutbolista pasó por los despachos del Oporto. No tuvo mucha suerte y el pasado mes de agosto abandonó el club.